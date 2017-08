Elin jublet for pers

Andøy

VOL skrev søndag morgen at det skulle kåres en sammenlagtvinner for de tre stevnene. Det viser seg at det blir det ikke. I stedet blir det premiering for hvert av stevnene (baneskyting på Dverberg, feltskyting på Andenes og baneskyting på Andenes).

Totalt var rundt 70 skyttere i sving i løpet av helga. Skytterne kom fra Ofoten, Lofoten, Vesterålen og én fra Indre-Troms.

– På Dverberg ble det 238 på baneskytingen lørdag. Jeg har aldri vært over 240, så at jeg klarte det på baneskytingen søndag er kjempeartig, sier Elin.

Hun fikk 24/10 på feltskytingen. Der er 30/30 det best oppnåelige resultatet.

Det var for øvrig ingen som fikk 30 treff på feltskytingen. Beste resultate var 29 treff med 16 innertreff.

Konsentrasjon

Skyting er definitivt en konsentrasjonssport. Jakop Mortensen lå lenge an til å slå sin mor Elin i baneskytingen søndag. Det siste skuddet ble et skikkelig blinkskudd på 10,5. Men det var dessverre på feil skive. Dermed endte han på 234 poeng.

God skyting

Det ble levert flere sterke resultater i løpet av helga. I baneskytingen på Dverberg nådde Trondenes-skytteren Bengt Bratland 246. På Andenes søndag var det klubb-kollega Tom Marius Gjertsen Kalvik som nådde den poengsummen.

Her er helgas resultater:

Dverberg skytterlag, Andøytreffen hovedskyting bane 26.08.2017

Klasse 5: 1. Bengt Bratland, Trondenes 246, 2. Tom Marius Gjertsen Kalvik, Trondenes 244, 3. Anders Kruhaug, Bjerkvik 244.

Klasse 4: 1. Terese Maristad, Øvre Målselv 245, 2. Torfinn R Johnsen, Bø (Vesterålen) 239, 3. Bård Korneliussen, Kvæfjord 239, 4. Roald Johansen, Napp 238, 5. John Olav Solaas, Kvæfjord 238, 6. Thorbjørn Solås, Ramsund 231, 7. Tor Jostein Jensen, Bardu 230.

Klasse 3: 1. Anne Karin Steffensen, Sortland 236, 2. Rolf Harry Johansen, Trondenes 232, 3. Lasse Gyltnes, Ramsund 229, 4. Sigbjørn Nilsen, Napp 228, 5. Andor Nesse, Trondenes 228, 6. Viktoria Instanes Markussen, Ramsund 220, 7. Per Leif Pedersen, Kvæfjord 206, 8. Lars Lian, Trondenes 204.

Klasse 2: 1. Jim Arne Vikestad, Melbo 244, 2. Tom Andre Henriksen, Bø (Vesterålen) 244, 3. Elin J. Mortensen, Andenes 238, 4. Eivind Killi, Trondenes 238, 5. Tove Mette Gammelmoe, Dverberg 238, 6. Steinar Vollan, Dverberg 237, 7. Britt Elin Rabben, Bø (Vesterålen) 231.

Klasse 1: 1. Andreas Riisnæs, Trondenes 246, 2. Ida Johanne Klaussen Roarsen, Bø (Vesterålen) 245, 3. Richard Martinussen, Vestvågøy 242, 4. Liv Randi Hagland, Vestvågøy 241, 5. Lise Grav, Dverberg 239, 6. Ingolf Knutsen, Napp 239.

JR: 1. Andrine Ellingsen Haug, Bø (Vesterålen) 239, 2. Jakop Mortensen, Andenes 238, 3. Oddvar Martinussen, Vestvågøy 232, 4. Henning Alsos, Andenes 214, 5. Martin Pedersen, Dverberg 189

ER: 1. Thomas Solås, Ramsund 249, 2. Aleksander Instanes Markussen, Ramsund 249, 3. Torleif Martinussen, Vestvågøy 245, 4. Einar-Tobias Pettersen, Sortland 224.

R: 1. Runar Morgenlien Killi, Trondenes 239, 2. Martin Andre Henriksen, Bø (Vesterålen) 237, 3. Elias Andre Knutsen, Napp 226, 4. Victoria Iren Leirvoll, Napp 216.

NU: Ane Nermark, Trondenes 237, Eirik Lorentzen, Napp 236, Antonie Anna Knutsen, Napp 232.

V55: 1. Jan Aksel Fredriksen, Dverberg 248, 2. Rino Leirvoll, Napp 245, 3. Bent Glad, Trondenes 240, 4. Magnus Riisnæs, Trondenes 238, 5. Kjell Bjarne Pettersen, Sortland 233, 6. Kurt-Arne Rabben, Bø (Vesterålen) 232, 7. Gunnar Olsen, Tretinddalen 232, 8. Nils Erik Rognli, Evenes 208.

V65: 1. Will-Arne Jakobsen, Sortland 248, 2. Odd Lian, Trondenes 248, 3. Jens Johansen, Skånland 243.

V73: 1. Eilif Andersen, Sortland 249, 2. Hans Olai H Mikalsen, Narvik 248, 3. Kåre Garnes, Narvik 247, 4. Magnus Aagaard-Nilsen, Skytterlaget Vaagakallen 244, 5. Asbjørn Andersen, Melbo 235, 6. Olav Solstrand, Dverberg 230, 7. Jan S. Johansen, Dverberg 193.

NV: 1. Helene Enoksen, Melbo 248, 2. Geir Skog, Melbo 233, 3. Marita Charlotte Johnsen, Bø (Vesterålen) 198.

HK416: 1. Anders Kruhaug, Hv-16 Nord-Hålogaland 235

EJ: 1. Terje Andreas Solås, Ramsund 239.

Andenes skytterlag hovedskyting felt 26.08.17

Klasse 5: 1. Bengt Bratland, Trondenes 29/16, 2. Tom Marius Gjertsen Kalvik, Trondenes 29/12, 3. Anders Kruhaug, Bjerkvik 28/09.

Klasse 4: 1. Torfinn R Johnsen, Bø (Vesterålen) 29/16, 2. Terese Maristad, Øvre Målselv 28/15, 3. Thorbjørn Solås, Ramsund 28/11, 4. Roald Johnsen, Napp 27/11, 5. John Olav Solaas, Kvæfjord 26/11, 6. Bård Korneliussen, Kvæfjord 25/08, 7. Tor Jostein Jenssen, Bardu 18/12.

Klasse 3: 1. Rolf Harry Johansen, Trondenes 27/17, 2. Lasse Gyltnes, Ramsund 27/06, 3. Viktoria Instanes Markussen, Ramsund 26/15, 4. Sigbjørn Nilsen, Napp 25/07, 5. Anne Karin Steffensen, Sortland 24/10, 6. Lars Lian, Trondenes 22/07.

Klasse 2: 1. Eivind Killi, Trondenes 24/13, 2. Elin J. Mortensen, Andenes 24/10, 3. Tove Mette Gammelmoe, Dverberg 24/07, 4. Steinar Vollan, Dverberg 23/08, 5. Tom Andre Henriksen, Bø (Vesterålen) 23/07, 6. Jim Arne Vikestad, Melbo 23/06.

Klasse 1: 1. Andreas Riisnæs, Trondenes 25/13, 2. Liv Randi Haugland, Vestvågøy 19/09, 3. Richard Martinussen, Vestvågøy 19/03, 4. Ingolf Knutsen, Napp 16/03.

J, 16-17 år: 1. Henning Alsos, Andenes 29/13, 2. Jakop Mortensen, Andenes 27/13, 3. Andrine Ellingsen Haug, Bø (Vesterålen) 25/16, 4. Oddvar Martinussen, Vestvågøy 23/11, 5. Martin Pedersen, Dverberg 21/03.

ER, 14-15 år: 1. Aleksander Instanes Markussen, Ramsund 30/25, 2. Thomas Solås, Ramsund 30/18, 3. Torleif Martinussen, Vestvågøy 28/18.

R, 11-13 år: 1. Martin Andre Henriksen, Bø (Vesterålen) 27/11, 2. Runar Morgenlien Killi, Trondenes 26/08, 3. Elias Andre Knutsen, Napp 26/04, 4. Victoria Iren Leirvoll, Napp 15/08.

NU, -15 år: 1. Antonie Anna Knutsen, Napp , 1. Eirik Lorentzen, Napp , 1. Ane Nermark, Trondenes .

V55: 1. Rino Leirvoll, Napp 28/09, 2. Gunnar Olsen, Tretinddalen 22/06, 3. Bent Glad, Trondenes 22/05, 4. Magnus Riisnæs, Trondenes 22/04, 5. Nils Erik Rognli, Evenes 06/01.

V65: 1. Odd Lian, Trondenes 30/25, 2. Will-Arne Jakobsen, Sortland 30/22, 3. Jens Johansen, Skånland 28/14.

V73: 1. Eilif Andersen, Sortland 30/26, 2. Kåre Garnes, Narvik 30/23, 3. Hans Olai H Mikalsen, Narvik 30/21, 4. Magnus Aagaard-Nilsen, Vaagakallen 28/18, 5. Asbjørn Andersen, Melbo 25/10, 6. Jan S Johansen, Dverberg 24/11, 7. Olav Solstrand, Dverberg 22/08.

Jeger: 1. Asle Baraa, Andenes 25/09.

EJ, 18 år: 1. Terje Andreas Solås, Ramsund 26/11.

NV, 16+ år: 1. Helene Enoksen, Melbo 30/19, 2. Geir Skog, Melbo 28/16, 3. Marita Charlotte Johnsen, Bø (Vesterålen) 21/09, 4. Tor-Eirik Mortensen, Andenes 20/05.

Andenes skytterlag hovedskyting bane 27.08.17

Klasse 5: 1. Tom Marius Gjertsen Kalvik, Trondenes 246, 2. Bengt Bratland, Trondenes 244, 3. Anders Kruhaug, Bjerkvik 242.

Klasse 4: 1. Roald Johnsen, Napp 237, 2. Terese Maristad, Øvre Målselv 235, 3. John Olav Solaas, Kvæfjord 231, 4. Torfinn R Johnsen, Bø (Vesterålen) 230, 5. Bård Korneliussen, Kvæfjord 230, 6. Tor Jostein Jenssen, Bardu 228, 7. Thorbjørn Solås, Ramsund 221.

Klasse 3: 1. Viktoria Instanes Markussen, Ramsund 233, 2. Sigbjørn Nilsen, Napp 231, 3. Anne Karin Steffensen, Sortland 229, 4. Andor Nesse, Trondenes 227, 5. Lars Lian, Trondenes 219, 6. Rolf Harry Johansen, Trondenes 219, 7. Lasse Gyltnes, Ramsund 217.

Klasse 2: 1. Britt Elin Rabben, Bø (Vesterålen) 245, 2. Elin J. Mortensen, Andenes 243, 3. Tom Andre Henriksen, Bø (Vesterålen) 243, 4. Eivind Killi, Trondenes 243, 5. Jim Arne Vikestad, Melbo 242, 6. Steinar Vollan, Dverberg 239, 7. Tove Mette Gammelmoe, Dverberg 233.

Klasse 1: 1. Ida Johanne Klaussen Roarsen, Bø (Vesterålen) 244, 2. Andreas Riisnæs, Trondenes 241, 3. Liv Randi Haugland, Vestvågøy 239, 4. Lise Grav, Dverberg 236, 5. Richard Martinussen, Vestvågøy 235, 6. Ingolf Knutsen, Napp 228.

V55: 1. Jan Aksel Fredriksen, Dverberg 242, 2. Rino Leirvoll, Napp 241, 3. Magnus Riisnæs, Trondenes 239, 4. Bent Glad, Trondenes 238, 5. Kurt-Arne Rabben, Bø (Vesterålen) 235, 6. Kjell Bjarne Pettersen, Sortland 231, 7. Gunnar Olsen, Tretinddalen 229.

J, 16-17 år: 1. Andrine Ellingsen Haug, Bø (Vesterålen) 242, 2. Jakop Mortensen, Andenes 234, 3. Oddvar Martinussen, Vestvågøy 230, 4. Henning Alsos, Andenes 213.

ER, 14-15 år: 1. Torleif Martinussen, Vestvågøy 250, 2. Thomas Solås, Ramsund 249, 3. Aleksander Instanes Markussen, Ramsund 246, 4. Einar-Tobias Pettersen, Sortland 220.

R, 11-13 år: 1. Martin Andre Henriksen, Bø (Vesterålen) 240, 2. Runar Morgenlien Killi, Trondenes 239, 3. Elias Knutsen, Napp 228, 4. Victoria Iren Leirvoll, Napp 223.

NU, -15 år: 1. Ane Nermark, Trondenes .

V65: 1. Jens Johansen, Skånland 247, 2. Will-Arne Jakobsen, Sortland 247, 3. Odd Lian, Trondenes 245.

V73: 1. Eilif Andersen, Sortland 250, 2. Hans Olai H Mikalsen, Narvik 246, 3. Kåre Garnes, Narvik 245, 4. Asbjørn Andersen, Melbo 236, 5. Magnus Aagaard-Nilsen, Vaagakallen 236, 6. Olav Solstrand, Dverberg 230, 7. Jan S Johansen, Dverberg 225.

EJ, 18 år: 1. Terje Andreas Solås, Ramsund 240.

NV, 16+ år: 1. Helene Enoksen, Melbo 250, 2. Geir Skog, Melbo 240, 3. Marita Charlotte Johnsen, Bø (Vesterålen) 230, 4. Tor-Eirik Mortensen, Andenes 227.