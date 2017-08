Kjent Andøy-politiker søker jobb i Evenes

Andøy

Beate Stellander (50) har søkt jobben som vekstkoordinator i Evenes.

Hun er en av 12 søkere.

Stillingen er en nyopprettet prosjektstilling, som ble utlyst etter at det ble bestemt at Evenes flystasjon skal bygges opp som base for maritime overvåkningsfly. Hovedoppgaven til den nye koordinatoren vil være å legge til rette for økt bosetting, samt at forsvarets behov kan dekkes av kortreiste varer og tjenester. I Evenes kommune skal man opprette en prosjektorganisasjon som skal lede arbeidet og forberede tidenes vekst, sammen med vekstkoordinatoren.

Kjent

Stellander er ansatt i Forsvaret. Hun jobber som EBA koordinator, men har også bakgrunn som formannskapssekretær i Andøy.

Hun er for øvrig også et kjent fjes i Andøy-politikken. I inneværende periode er hun kommunestyremedlem for Høyre, og første varamedlem til formannskapet.

Hele søkerlisten:

Geir Morten Gabrielsen (49), Narvik, lærer

Tamara Sofie Lorentzen (29), Narvik, brukerstyrt personlig assistent og pleiemedarbeider

Brynhild Nilsgård (37), Røros, kommunikasjonsrådgiver

S.M. Nauman-ul Haque (27), Narvik, student

Marita Alverøy, (50) Oslo

Åke Lillefar Lennart Karlsson (58), Boden, Sverige

Kjetil Strokkenes (45), Bardufoss, leder kvalitet og operativ støtte

Terje Bartholdsen (53), Evenes

Beate Stellander (50), Andenes, EBA koordinator

Mann (63), Narvik

Mann (61), Narvik

Mann (43), Skånland