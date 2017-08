Stiller spørsmål om Evenes-innsigelse

Andøy

I et hemmelig notat som NRK har fått tilgang til går det frem at Avinor frykter konflikt mellom den militære og den sivile flytrafikken når kampflyene F-35 og de maritime overvåkingsflyene plasseres på Evenes lufthavn. Dette skrev NRK sist torsdag.

Konfliktpotensial

I notatet, som er unntatt offentlighet, fraråder Avinor Forsvarsbygg å gå videre på det som skal være ett av seks aktuelle utbyggingsalternativer for Evenes lufthavn.

Ifølge NRK mener Avinor at utbyggingsalternativet har et «stort konfliktpotensial mot den sivile virksomheten ved lufthavna», og de ber om en grundig utredning av konsekvensene for den sivile flytrafikken, som er i vekst.

Stiller spørsmål

Mandag leverte Aps Anniken Huitfeldt et skriftlig spørsmål om saken til forsvarsminister Ine M. Søreide.

– Hvilke konsekvenser vil innsigelsene fra Avinor om konflikt med sivil luftfart ha for kostnader og framdrift for Forsvarets utbygging på Evenes? spør Huitfeldt, med bakgrunn i den nevnte NRK-saken.

Spørsmålet er fortsatt til behandling. Huitfeldt sier til blv.no at partiet ikke har vært kjent med disse forholdene.

Forsvarsbygg skal i høst bestemme seg for hvilket utbyggingsalternativ de vil gå inn for.