– I valgkampen savner jeg en debatt om troverdighet blant folkevalgte

Andøy

I disse valgkamptider savner jeg en debatt om troverdighet og om de som ligger an til å bli de nye folkevalgte viser/er tilliten verdig. Det jeg har erfart etter å ha jobbe med Andøya flystasjon nedleggelsen fra start, er at det er mye «fake news»fra enkelte som sitter i posisjon, om det er partipisken som er brukt eller om de er mere interessert i å være i den gode klubb er et åpent spørsmål.

Men jeg mener som folkevalgt blir du valgt som folkets representant og da er det din fordømte plikt å lytte til folket og sørge for en forsvarlig forvaltning. Det at enkelte representanter som har vært valgt eller som ligger an til å bli valgt på Stortinget ikke vektlegger dette er for meg uforståelig. Det minste jeg forlanger er at listetoppene fra Nordland FRP, Høyre og AP fronter at nedleggelsen av Andøya må sees nærmere på. Det samme bør gjelde for partienes sentrale tillitsvalgte. Når det er så stor usikkerhet med avgjørelsen om nedleggelsen av Andøya Flystasjonen både økonomisk og operativt, og det ligger en enstemmig merknad klar til bruk burde det være opplagt hva dere burde fronte, etter all informasjon som er fremlagt. Dere burde heller gå i dere selv enn å angripe «små partiene», representantene fra «småpartiene» har skjønt hvem de representerer og fra hvilke fylke de kommer fra, all ære til dem. Andøya er bare et eksempel, hva som skjer ved neste korsvei i andre saker kan man jo bare gjette seg til. Dere har ikke overbevist meg ennå at dere er rakrygget nok til å stå fram og jobbe for det beste for Nordland.

Jeg har også erfart hvordan noen av de folkevalgte på Stortinget opptrer for oss tillitsvalgte, de lytter ikke, opptrer til tider arrogant og har en følelse at de føler de er høyt hevet over oss alle andre dødelige. Har et eksempel fra en rikspolitiker, som sa at det viktigste var å ta en avgjørelse, om den ble mange doblet dyrere hadde ikke noe å si. Jeg ble helt satt ut, og jeg tenkte, er det slik mange av våre folkevalgte tenker, ja da er de ikke tilliten verdig. Så kan man unnskylde de folkevalgte med at de blir foret med informasjon fra byråkratene, men da er det enda mere viktigere å stoppe opp og se på sakene på nytt hvis det kommer nye informasjon.

Alle partier har mange gode poeng og saker de kjemper for, men det hjelper så lite hvis ikke representantene lytter til folket de representerer. Har sagt det før og jeg gjentar det på nytt, jeg er meget bekymret for demokratiet vårt i Norge, på tide at det norske folk våkner opp og krever åpenhet, ærlighet og tillit og ikke la makteliten overstyre landet og dere med sine teorier.

Husk dere kommende folkevalgte, dere blir som meg valgt på tillit, vis dere tilliten verdig.