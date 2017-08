Samles til felles protest mot langtidsplanen

Andøy

Det skjer førstkommende tirsdag på Eidsvoll plass, foran Stortinget i Oslo, seks dager før valget.

– Denne forsvarsmarkeringen setter fokus på nedleggelser, mannskapsreduksjoner, kostnadskutt og pengesløseri som er forbundet med unødvendige flytteprosesser av allerede fullt operative baser. Dette er med på å svekke forsvaret ytterligere i en utrygg tid. Vi oppfordrer alle som er opptatt av trygghet og et best mulig operativt forsvar, om å stille opp og støtte oss, skriver de tre grupperingene i en felles pressemelding gjennom NTB torsdag morgen.

Går sammen

«Bevar Andøya Flystasjon», «Styrk Heimevernet» og «Bevar 339 skvadronen og hovedbasen for helikopter på Bardufoss» har til sammen 70.000 medlemmer på sine Facebook-sider. De har arrangert markeringer hver for seg tidligere, men nå samler de altså kreftene.

– Alle tre grupperingene mener de respektive avgjørelsene rundt Heimevernet, Sjøheimevernet, Andøya Flystasjon og flytting av helikoptrene fra hovedbasen på Bardufoss, er fattet på sterkt sviktende og misvisende grunnlag og må omgjøres. Forsvarsdepartementet og regjeringen har gjennom svært selektivt hemmelighold og gradering av dokumenter forsøkt å unngå debatt og innsikt i disse sakene, skriver de tre.

Ingen partipolitikk

Kristian L. Sørensen i Bevar Andøya Flystasjon utdyper overfor VOL:

– Vi føler at dette er en gyllen mulighet før valget, og ønsker å samle oss for å vise at det er et folkeopprør mot langtidsplanen. Vi er mange, og vi må bli hørt. Det er også litt av grunnen til at politikere kun er invitert for å overvære arrangementet, og ikke for å holde appeller. Denne gangen er det vi som skal få frem våre budskap, og ingen skal få kuppe markeringen med partipolitikk, sier Sørensen til VOL.

De håper og tror at det kommer mye folk.

– Vi vet at flere har bestilt flybilletter sørover allerede. Det skjer også mye i dette området denne dagen, med valgboder og tv-sendte valgsendinger. Vi håper også at politikerne kommer, og får noen siste innspill før valget. Målet for vår del er å få snudd nedleggelsesvedtaket for Andøya flystasjon i løpet av høsten, sier Sørensen.