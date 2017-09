– Amerikanerne snuser på Andøya for hangarer til overvåkingsfly

Andøy

Ifølge aldrimer.no har tre amerikanske P-8A Poseidon-overvåkingsfly vært i Norge siden 18. august.

Nettstedet skriver at flyene til nå har hatt Bodø flystasjon som base, men denne helgen har US Navy begynt å flytte flyene til Andøya.

Lørdag formiddag stod det allerede et P8-fly parkert inne på Andøya flystasjon. Like før klokka 12 landet nummer to (se video øverst i saken).

Bekrefter besøk

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekrefter besøket overfor Aldrimer.no, uten å ville gå inn på formålet med og utfallet av besøket.

– Vi har hatt et besøk av en amerikansk delegasjon på Andøya og Evenes. Vi ønsker ikke å kommentere enkeltbesøk i detalj, men det pågår jevnlige besøk både fra amerikanerne og andre allierte for å tilrettelegge både for den pågående øvings- og treningsaktiviteten, samt se på forhold som angår alliert forsterkning, som er en del av vårt forsvarskonsept og sikkerhetspolitiske prioriteringer», skriver hovedkvarterets pressetalsmann, major Brynjar Stordal, i en epost til nettstedet.

Blir værende inntil videre

Andre forsvarskilder opplyser imidlertid at delegasjonen fra USA primært ønsket å undersøke muligheten for å bygge hangarer for amerikanske P-8A overvåkingsfly i Norge.

I det norske Luftforsvaret skal P-8A Poseidon erstatte dagens P-3C Orion overvåkingsfly.

De tre amerikanske P-8A Poseidon overvåkingsflyene som har vært i Norge siden tidligere i august, blir værende i Norge inntil videre, ifølge FOH.

– Bekymret for valget av Evenes

Flyene har til nå benyttet Bodø flystasjon som base, men i helgen begynte den amerikanske marinen å flytte dem til Andøya.

Ifølge Aldrimer.no skal den amerikanske delegasjonen, i tillegg til tyske MPA-mannskaper som også har besøkt Norge, vært bekymret for Stortingets vedtak om å velge Evenes fremfor Andøya som fremtidig base.