– Forventer at Arbeiderpartiet følger opp uansett valgresultat

Andøy

Ap vil ta opp Andøya-spørsmålet igjen, etter ny informasjon Espen Barth Eide, stortingskandidat for Ap og tidligere forsvarsminister, åpnet tirsdag for å gjennomgå tallgrunnlaget på nytt.

– Arbeiderpartiet er et stort og seriøst parti og jeg forventer at de uansett valgutfall følger opp den uttalelsen de hadde i går, sier Solsvik til TV2 Nyhetskanalen i dag.

Solsvik ble intervjuet direkte fra Andøya like etter klokken 13.00 i dag om uttalelsen tidligere forsvarsminister Espen Barth-Eide kom med i går hvor han sa at de ville se på Andøy-spørsmålet igjen om de kommer i regjering.

NRK: – Forsvarseksperter tror Andøya-nedlegging kan reverseres Forsvarseksperter NRK har snakket med tror at en reversering av Andøy-nedleggelsen er gjennomførbart etter de siste dagers hendelser.

– Når Ap nå sier de vil se på spørsmålet igjen, er det faktisk et flertall på Stortinget for å se på tallmaterialet en gang til og dermed forventer jeg at dette blir utfallet uansett hva valgresultatet blir, sier Solsvik.