Johnsen (V): – Skalter og valter med Andøy Juvik (Ap): – Et lettvint utspill

Andøy

Juvik, sammen med partikollega Lisbeth Berg-Hansen var torsdag på Andøybesøk. En rekke poster stod på programmet, blant annet besøk ved Andenes skole.

Her fortalte Juvik tiendeklassingene om hvordan Stortinget fungerer. Elevene var på sin side mest opptatt av Andøya flystasjon.

Spørsmål

– Hvorfor blir Avinor-rapporten om Evenes holdt hemmelig, spurte David Karoliussen, for anledningen utstyrt med egenskrevet plakat – «Vi gjer oss ikkje».

– Vi måtte gjøre beslutningen om Andøya med de tallene regjeringen la fram. Nå er det kommet nye opplysninger og vi tar derfor i bruk merknaden om å gå gjennom beslutningsgrunnlaget. Kommer vi i regjering, får vi lettere tilgang til alle tallene, svarte Juvik.

– Jeg er utrolig glad for at vi nådde gjennom med denne merknaden. Den usikkerheten som nå er kommet, viser at det var en grunn for at vi fikk inn merknaden, sier Juvik til VOL.

Ap har nå sagt at man vil gå gjennom grunnlaget for vedtaket om Andøya flystasjon dersom man kommer i regjering. Det skjer en uke før valget. Ap sliter med oppslutningen i Nordland, og kan gå fra fire til to representanter fra fylket i Stortinget. Ikke alle er like imponert over partiets opptreden.

– Skalter og valter

– Ap vil gjøre kvalitetssikringen i etterkant. Det er ikke sånn man bør fatte avgjørelser i Stortinget. Med vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, har man satt hele Andøy-samfunnet i spill. Ap skalter og valter nå med helt lokalsamfunn, sier Anja Johnsen, som er Venstres toppkandidat i Nordland.

– Lettvint

Juvik er like lite imponert over Johnsen.

– Andøya har vært en vanskelig sak fra dag én. Derfor fikk vi inn merknaden i Stortingets vedtak. Rapporten som kom fra Samfunnsøkonomisk analyse gjør at det er grunn til å stille flere spørsmål. Uttalelsen fra Johnsen er lettvint, og burde ikke komme fra én som er garantisten for dagens Høyre og Fremskrittsparti-regjering, sier Juvik.

– Ap er et styringsparti. Det var viktig for oss å sikre forutsigbarhet for Forsvaret. Det tok vi ansvar for. Venstre gjorde det lettvint, og reiste seg og forlot forhandlingene. De kunne ha berget Andøya flystasjon, sier Lisbeth Berg-Hansen.