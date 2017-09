Beate Stellander blir vekstkoordinator i Evenes

Andøy

– Beate Stellander har svært god bakgrunn både fra kommunal sektor og forsvaret, og vi er godt fornøyd med å få henne på laget. Vi tror hun er rett person til at vi utvikler de muligheter som åpner seg i tiden som kommer, sier rådmann Steinar Sørensen, om hvorfor de har tilbydd henne jobben.

Stellander skal begynne i den nye prosjektstillingen som vekstkoordinator, rundt årsskiftet.

50-åringen er i dag ansatt i Forsvaret på Andøya, der hun jobber som EBA koordinator. Hun har også bakgrunn som formannskapssekretær i Andøy.

Hun er et kjent fjes i Andøy-politikken. I inneværende periode er hun kommunestyremedlem for Høyre, og første varamedlem til formannskapet.

– Jeg søker utfordringer som gir meg mulighet til å benytte all min kompetanse og kunnskap på å legge til rette for utvikling og vekst, sa Beate Stellander til VOL, da det ble kjent at hun hadde søkt på jobben.

I Evenes skal hun lede det 3-årige utviklingsprosjektet «Evenes i vekst», som kommer på bakgrunn av forsvarets satsing i Ofoten. De tre hovedperspektivene hun skal jobbe med blir Evenes som det foretrukne lokalsamfunn for bosetting, kortreiste varer og tjenester til forsvaret og Evenes som god vertskommune for forsvaret.