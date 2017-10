Skogbrann slukket.

Andøy

Søndag kveld brøt det ut en skog- og lyngbrann i Stavadalen mellom Bleik og Stave på Andøya.

– Det brenner godt i vestsiden av fjellet, meldte Nordland politidistrikt på Twitter i går kveld.

Rundt midnatt hadde brannvesenet slukket brannen, men stedet ble kontrollert og etterslukket i løpet av natten for å sikre at brannen ikke blusset opp igjen.

– De dro hjem rundt klokken 02:30. Da var de trygge på at brannen ikke skulle blusse opp igjen, forteller John Harald Løkås ved 110-brannsentralen i Bodø til VOL mandag morgen.

500 kvadratmeter

Brannen var altså slukket over to timer tidligere, men brannvesenet ble altså igjen for å forsikre seg om at brannen ikke skulle blusse opp igjen.

– Det er veldig tørt i området her, og andre steder. Derfor var det viktig å forsikre seg om at brannen ikke skulle blusse opp igjen.

Brannen hadde da den ble slukket bredt seg over et område på 500 kvadratmeter. Området var også særs vanskelig tilgjengelig omlag tre kvarterts gange unna vei. Dermed ble slukkingsarbeidet også en logistisk utfordring.

– De måtte bære med seg brannsmekkere som de bruker for å slukke branner med og sekker med vann. Etter å ha tatt seg opp i skråningen dynket de lyngen og så begynte de å slukke. Heldigvis viste dette seg effektivt og de fikk slukket det innen rimelig tid, forteller Løkås.

Ingen bebyggelse

Det var ingen bebyggelse i området hvor brannen skjedde.

Brannvesenet brukte søndag kveld drone for å få oversikt over brannen og det ble ei tid vurdert å bruke helikopter i slukkingen. Det viste seg altså til slutt ikke nødvendig.