Nye konsesjonsvilkår for kraftproduksjon ved Bleksvatnet

Andøy

På bakgrunn av krav fra Andøy Jeger- og Fiskerforening har NVE behandlet revisjon av konsesjonsvilkårene for Bleksvatn reguleringsmagasin, melder NVE i en pressemelding.

NVE anbefaler at det gis nye og oppdaterte konsesjonsvilkår for magasinet og at det gis et pålegg om installasjon av automatisk omløpsventil i kraftverket med hensyn til fisk i vassdraget.

Det anbefales ikke slipp av minstevannføring i Storelva eller fiskepassasjen forbi dammen ved Bleksvatnet. Da fordelene for fisk og vannmiljø ikke veier opp for reduksjonen i kraftproduksjon og kostnadene dette ville ha ført til.