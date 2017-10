AIL snudde til seier - i rute til kretsmesterskapet

Andøy

Den første kampen i kretsmesterskapet ble en vannvittig thriller. For etter en halvtime ledet det unge Svolvær-laget 2-0, men et kvarter senere gikk lagene til pause på 2-2 etter scoringer av Morgan Kvalvik Eliassen og Vladan Vidanovic. Etter pause ble snuoperasjonen fullført da Tobias Ellingsen satte inn 3-2 omlag et kvarter før slutt.

- En stor takk til den blå horde som kom helt til Svolvær på en tirsdag kveld for å støtte guttene. Disse seirene smaker ekstra godt, skriver klubben på sine facebook-sider.

Hjemmekamp

Seieren gjør at AIL ligger godt an til å bli kretsmester. Søndag er det duket for kamp to mot Mjølner 2. Vinner AIL den kampen, kan de smykke seg med tittelen kretsmester.

Om AIL spiller uavgjort eller taper her, vil kampen mellom Svolvær og Mjølner 2 22. oktober bli avgjørende for hvem som blir kretsmester.

Det er allerede klart at AIL rykker opp til 4. divisjon etter seieren i sin 5.-divisjonsavdeling.