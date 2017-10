Andrikken blir Thon-hotell

Andøy

Det er kjeden selv som opplyser om dette i en pressemelding.

– Fra 1. januar 2018 åpner vi fem nye franchisehoteller under Thon Hotels-navnet. Vi inngår et strategisk samarbeid med Norlandia Hotel Group og ønsker de nye hotellene velkommen inn i Thon Hotels-kjeden. De fem nye hotellene ligger på Andøya og på Måløy, og i Narvik, Horten og på Moa utenfor Ålesund. Dette er destinasjoner hvor Thon Hotels ikke har hoteller fra før og hvor vi ser nødvendigheten av å være. Norlandia Hotel Group er en gruppe som passer godt inn hos Thon Hotels, og de er eierstyrte på lik linje med oss, sier konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen i pressemeldingen.

Åpner i januar

De fem nye franchisehotellene er Norlandia-hotellene: Horten Hotel, Narvik Hotel, Måløy Hotel, Baronen Hotel på Moa utenfor Ålesund og Andrikken Hotel på Andøya.

Andrikken hotel fylte 40 år i forrige uke.



Samtlige hoteller er under oppussing og vil åpne som Thon-hoteller i januar 2018.

– Norlandia Hotel Group er glade for å samarbeide med en stor og profesjonell aktør som Thon Hotels. Norlandia Hotel Group har fra før franchisehotellene Thon Hotel Kristiansand, Thon Hotel Otta og Thon Hotel Backlund i Levanger innlemmet i Thon Hotels-kjeden. Vår visjon er å være best i klassen og Norlandia Hotel Group har mange felles verdier med Thon Hotels. Vi ser frem til å skape resultater gjennom arbeidsglede, vilje og engasjement, sier Morten A. Kahrs som er administrerende direktør for Norlandia Hotel Group.



De nye hotellene vil følge lojalitetsprogrammet til Thon Hotels og vil bli markedsført under Thon Hotels-profilen.