Fire artister klare for Rock mot rus 2018

Andøy

23. til 25. mars neste år går Rock mot rus 2018 av stabelen på Andenes for 25. gang. Allerede har festivalen sluppet fire artister.

KUUK er et band som fikk musikk-Norge til å sperre øynene opp, mener festivalen.

«Det høylytte og aggressive bandet er en maktdemonstrasjon av et band! KUUK har en salig blanding av rap, punk, reggae og heftig performance-kunst med sterke feministiske og samfunnskritiske referanser og ekstreme mengder selvironi.», skriver arrangøren på sine nettsider.

It might get loud

It might get loud er et annet band som er booket inn.

«It Might Get Loud er et høyenergisk rock’n roll band som leverer vital og deilig musikk inspirert av 70-tallets rock og blues. De er påvirket av band som Led Zeppelin, Deep Purple, Rival Sons og Jack White».

Razika består av fire tøffe jenter fra Møhlenpris i Bergen. De var bare 15 år da de begynte å spille sammen, og nå har de holdt på i over 10 år. De er det tredje bandet som er klar for Rock mot rus 2018.

Ondt blod

I tillegg kommer Kirkenes-bandet Ondt blod.

«Med breial hardcore, varme refrenger og iskald råskap har bandet oppnådd både radiolisting og et rykte som sceneknusere i undergrunns-Norge. Etter Spellemannsnominasjon og euforisk tilbakemelding på debutalbumet «Finnmark», som er en hyllest til hjemfylket Finnmark, er Ondt Blod tilbake med ny plate våren 2018 på Fysisk Format.», skriver arrangøren om bandet.