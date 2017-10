Nå kommer boka om bygda som ble borte

Andøy

Bygda Haugnes lå øst for Andenes. I 1950 bodde det hele 300 mennesker i bygda.

I dag ligger området innenfor gjerdet til Andøya flystasjon – med null innbyggere.

Intervjuer med Haugnes-folk

Faglitterær forfatter Beate Heide har intervjuet utflyttede Haugnes-folk for å få et bilde av hvordan det opplevdes å måtte flytte fra bygda da forsvaret trengte grunnen.

Hennes biografi om Haugnes, med tittelen «Det er enda lys hos ho Sofie», er nå sendt fra trykkeriet.

– Sår som enda ikke er grodd

Utflyttingen fra Haugnes skjedde i en periode på nesten 20 år. De første måtte flytte i 1955, og de siste flyttet ut i 1974.

– Selv om beboerne skjønte at de måtte avgi grunn til staten fordi Norge trengte et sterkt forsvar under Den kalde krigen, var det mye savn knyttet til fraflyttingen. Det ble sår som ennå ikke er grodd, sier Heide i en pressemelding.

– Brukt utallige timer

Bokprosjektet bygger på et feltarbeid hun gjorde i 2012 og 2013.

– Det har blitt utallige timer med lesing av aviser og faglitteratur. Konservator Karl Kleve på Norsk Luftfartsmuseum er også intervjuet. Han forteller om Andøya Flystasjon strategiske betydning under Den kalde krigen.

Akvareller inspirert av gamle bilder

Boka er illustrert av Inger Kaurin. Både forfatteren og illustratøren har selv sine røtter på Haugnes.

– Ingers karakteristiske strek er lett gjenkjennelig, og hun har malt med inspirasjon i gamle bilder. Tittelen i boka henspiller på et bilde av huset til Heides bestemor. Der er det lys enda, sier Heide.

– Dette er et symbolsk bilde, som forteller meg at Haugnes vil bli husket så lenge vi fortsetter å snakke om bygda. Siden det ikke er noe fysisk igjen, bortsett fra muren av skolen, fyrtårnet og den vernede steinen med inskripsjon på, fortsetter bygda å leve i menneskenes minne, på Facebook-gruppa Haugnes på Andøya og på en blogg.

Har lagd egen sang

I tillegg har Polarmuseet på Andenes et «Haugnes-rom», der det blant annet er en modell av bygda.

Bård Mathisen har også komponert en ny sang til Haugnes i forbindelse med bokprosjektet.

– Det er mulig å høre sangen og utdrag fra intervjuene i boka, gjennom lenker og QR-koder, sier Heide.

– Aktuelt for flere

Forfatteren så at temaet Haugnes ble høyaktuelt igjen da Andøya Flystasjon ble besluttet nedlagt i desember 2016.

– Det finnes også mange andre steder i Norge der det er besluttet avfolking – av ulike årsaker, slik at mange vil kunne finne boka interessant utover folk i Vesterålen, tror Heide.

Boka, som er på 168 sider, er utgitt på eget forlag, med støtte fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.