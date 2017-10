AIL kretsmestere

Andøy

Det var gjestene som åpnet best. Henrik Evjen sørget for å sende gjestene i føringen. Men flotte scoringer av Morgan Kvalvik Eliassen, Tobias Høyning og Andre Rydningen sikret en fortjent seier for AIL. Dermed krones sesongen med Kretsmesterskap - og trener Tom Stenvoll var både glad og rørt.

- Dagens kamp viser hva som bor i laget. Vi møter et godt lag, havner bakpå - men gir oss ikke, kommer tilbake og står løpet ut. Det er mange år siden forrige KM-tittel, og det er herlig det kommer i klubbens jubileumsår, sier han etter kampslutt.

Mjølner og Svolvær har en kamp igjen å spille - mot hverandre, men resultatet der har nå ingenting å si. Med to seire av to mulige er det AIL som er kretsmestere.