Katharina (18) fra Andøy skal lede Oslo Børs for en dag

Andøy

– Helt frie tøyler kan jeg nok ikke gi Katharina, men han skal få et godt innblikk i hvordan det er å lede børsen. Hun skal blant annet delta på et møte i ledergruppen. Å ha med Katharina på laget blir helt sikkert lærerikt for meg også, sier børsdirektør Bente Landsnes.

Leder for en dag er et årlig arrangement i regi av Ungt Entreprenørskap og ManpowerGroup. Torsdag 19. oktober «skygger» 30 unge talenter hver sin toppleder i arbeids- og næringsliv. Kommunalminister Jan Tore Sanner, NHO-president Arvid Moss og ballettsjef ved Den Norske Opera og Ballett Ingrid Lorentzen er blant lederne som skal ha med seg en ungdom på jobb denne dagen.

Ungdomsbedrift

Og Katharina befinner seg i et eksklusivt selskap: Over 12 000 drev Ungdoms- og Studentbedrift forrige skoleår. Prestasjonene som daglig leder i ungdomsbedriften FHA (Feel Home Abroad) Norway UB sikret jenta fra Andøy plass på Leder for en dag.

– Ungdomsbedrift er noe jeg trives godt med, og entreprenørskap er viktig for fremtidens innovative løsninger. Jeg føler meg privilegert som har blitt valgt ut til dette, og jeg gleder meg til en lærerik dag med Bente Landsnes, sier Katharina van Leeuwen.

Etterlyser mer samarbeid

Katharina og de andre unge ledertalentene skal blant annet ta ManpowerGroup sin test som måler deres evne til å utvikle seg og tilpasse seg nye situasjoner og utfordringer i arbeidslivet.