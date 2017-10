Er et firma som driver innen brann og sikkerhet

Andøy

Andøy kommune la tidligere i dag ut et varsel i sosiale media om at to menn kjører rundt i Andøy og sier de skal kontrollere brannmeldere, slukkeutstyr, fyringssteder og liknende i hus.

Også politiet ble varslet i saken, etter at en huseier hadde fått besøk mandag kveld.

Nå viser det seg at det hele beror på en misforståelse.

– Disse utgir seg ikke for å være kommunale feiere det er et firma som er ute på dørene og tilbyr sine tjenester. Vi ble forespurt om vi hadde noen kontroller av brannutstyr i husene, og det har vi ikke på dette tidspunkt. Men det betyr ikke at ikke andre kan banke på døra til folk og tilby sine tjenester, sier Stein Andreassen i Andøy kommune.

Han tilføyer at det er to personer fra et firma som driver innen brannsikring og selger bransikringsutstyr og røykvarslere, som banker på dørene rundt om i Andøy, og de utfører også en sikkerhetssjekk.

Brannsikkerhet og overvåkning

Enhetsleder på teknisk etat, Arne Blix har vært i kontakt med firmaet.

– Jeg har prata med perosnen, han kom inn til et møte inne hos meg. De har ikke utgitt seg for å være feiere eller være ansatt i kommunen i det hele tatt. De kommer fra et firma fra Rognan som heter Brannsikring, sier Blix.

– De hadde imidlertid ikke meldt fra på forhånd at de skulle være i kommunen, noe de hadde gjort på Sortland, og det beklaget de, sier Blix.

– Det er en misforståelse, emn hva det beror på vet jeg ikke. Det virker på meg å være seriøse folk, selv om jeg ikke har hørt om dette firmaet tidligere, sier han.

På bedriftens hjemmeside opplyses det at Kundeservice ble etablert i 2013 i Norge og jobber med å styrke beredskapen i private hjem og bedrifter, primært innen brannsikkerhet men det tilbys også løsninger for alarm og overvåkning.

– Det må bero på en misforståelse at noen har oppfattet at de er kommunalt ansatte og feiere, for det har de ifølge seg selv aldri sagt de er og det er et anerkjent firma, sier Arne Blix.