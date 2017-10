– Dette blir spennende å følge med på

Andøy

Høyre-ordfører Jonni Solsvik i Andøy synes det er spennende nytt at sortlending Bård Glad Pedersen er en av to aktuelle navn som nevnes til posisjonen som forsvarsminister.

De to har vært bekjente i mange år.

– Spennende

– Jeg har kjent Bård Glad Pedersen i mange år, han er en flott fyr på mange måter og en utrolig dyktig fyr med alt han har tatt i. Så det blir spennende om det blir slik at han blir forsvarsminister, sier Solsvik.

– Er dette noe som vil få betydning for Andøya Flystasjon?

– Nei, altså det som ligger til grunn for en hver statsråd om han er forsvarsminister eller annen minister, så er det regjeringens politikk og Stortingets vedtak som ligger til grunn. Om postnummer og fødested var det som skulle avgjøre ting, det tror jeg er en situasjon som ingen ønsker. Men det blir spennende å følge med på dette, og skulle det skje at han blir forsvarsminister, er det flott, sier han.

Solsvik peker på at det ikke er første gang vi har en forvarsminister fra Vesterålen. Fra 1997 til 1999 var Dag Jostein Fjærvoll (KrF) fra Hadsel forsvarsminister i den første Bondevikregjeringen.

– Bård Glad Pedersen er en meget dyktig fyr og helt klart kapabel til å gå inn i en hvilken som helst statsrådsposisjon, sier Solsvik.

Regjeringens politikk

Hilde Flobergseter i Bevar Andøya Flystasjon tror heller ikke det vil spille noen videre rolle for kampen om flystasjonen, at en sortlending kan bli forsvarsminister.

– Jeg tror ikke det vil spille noen rolle for oss, i utgangspunktet kjenner vi ikke så godt til Glad Pedersen i forhold til Forsvaret. Det står beskrevet om han at han tidligere har vært rådgiver i Forsvarsdepartementet, men at han nå er informasjonsdirektør for Statoil, sier hun.

– Vi kjenner for llitt for lite til han som politiker, og han har ikke vært inne i saken og uttalt seg om flystasjonen. Vi regner med at han må følge regjeringens politikk uansett, og der er ingen tegn til at de vil endre noen oppfatning om Andøya Flystasjon, sier Flobergseter.

Bevar Andøya Flystasjon venter nå på et såkalt Dokument 8-forslag fra Senterpartiet.

– Vi venter, men har også forståelse for at dette er noe som lar vente på seg. Sp må jobbe opp mot å få flertall for et forslag, så det er ikke negativt i seg selv at det tar litt tid før dette kommer, sier Flobergseter, som tilføyer at man er trygge på at et forslag vil komme uansett.

– Javisst, der er håp. Portene er ikke stengt på Andøya, så vi har god tro og er fortsatt veldig optimistisk, sier Flobergseter.

Hun peker også på selve konstellasjonen på Stortinget.

– Det er ikke så stort flertall, om Ap skulle se at dette ikke er det rette å gjøre, da er det flertall for å endre vedtaket om nedleggelse, om Arbeiderpartiet snur, sier hun.