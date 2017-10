– Dette blir jevnt!

Andøy

- Dette er virkelig kremen av norske lærlinger, slår hoveddommer Helge Andersen fast.

- Årets kandidater holder et meget høyt nivå, så her ser det ut til å bli avgjort på millimeteren.

Andersen har vært med som NM-dommer helt siden 2001 og holder ikke igjen når han snakker om kandidatene: - Jeg synes disse gutta jobber mer effektivt enn vi har sett tidligere år. De holder tempo, er nøyaktige og er allerede svært dyktige fagfolk. Det er virkelig ikke tilfeldig at det er nettopp disse fem som er plukket ut til å konkurrere.

Slitne, men ved godt mot



– Jeg merker at det begynner å dra seg mot slutten, sier en litt sliten Anund Aas i en av få pauser. Men han er ved godt mot: - Vi er omgitt av snille og hjelpsomme folk som legger alt til rette for at vi skal gjennomføre på best mulig måte. Anund jobber til daglig hos rørleggerbedriften Strand & Teksle AS på Kongsberg.

Jonas Bjerke Aarhus representerer Oslo og Akershus og jobber til daglig i Wislan Rør AS.

– Dette er det utrolig moro å være en del av selv om det selvsagt er veldig intenst å jobbe på utstilling! Jeg grugleder meg til det er over. Gleder meg til å bli ferdig, men er spent på tilbakemeldingene fra prøvenemnda.

– Jeg synes det har gått bra så langt, slår Tobias Bjørkmo Ellingsen fast. Han representerer Nordland – og Andenes-bedriften Rørlegger Jan Ellingsen AS.

– Det går overraskende bra å jobbe foran publikum, men jeg kjenner det godt når stillheten senker seg på ettermiddagen. Selv om det dukker opp noen rare spørsmål innimellom fra tilskuerne, opplever han de aller fleste han snakker med som oppriktig nysgjerrige på faget og det gutta driver med.

Simon Nesje Holmeset (Johansen VVS, Brattvåg) hadde gruet seg fælt i forkant av arrangementet.

– Det har vært veldig uvant å jobbe foran så mye folk, men det har heldigvis gått greit. Simon forteller at han nok ikke hadde sagt ja til å avlegge svenneprøven sin foran publikum hvis ikke det hadde vært for NM-biten av arrangementet. – Det er fint å få være en del av dette, men det skal bli godt å bli ferdig og kunne senke skuldrene litt, forteller han.

Bergenseren Didrik Hauge er eldstemann i flokken, sier han kjenner presset. – Det er et utrolig høyt nivå her, alle ligger godt an så det blir fryktelig spennende når prøvenemnda og dommerne skal vurdere oss i morgen ettermiddag. Didrik forteller at han synes det er gøyere å delta enn han hadde trodd, spesielt på grunn av støtteapparatet og de fire andre kandidatene. - Vi har blitt godt kjent disse dagene og det er god stemning oss gutta i mellom.

Svennebrevet viktigst

På tross av at Norgesmestertittelen henger høyt er alle fem samstemt om at det er svennebrevet som er viktigst – eller som Anund Aas sier det:

- Å stå på svenneprøven er førstepri. Deretter kommer en håp om å oppnå karakteren ”Bestått meget godt”. Men som en god nummer tre – det hadde vært utrolig gøy å få en god plassering i NM.

Vi ønsker de fem flotte representantene for rørleggerfaget lykke til med innspurten!