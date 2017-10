– Forventer at skredsikring for Bleik prioriteres

Andøy

Formannskapet i Andøy har en rekke innspill til Nordland fylkeskommune sin høringsuttalelse til Statens vegvesen og Kystverket sine forslag til handlingsprogram i Nasjonal Transportplan (NTP 2018-2029).

Til Statens vegvesen uttaler formannskapet at Hålogalandsveien må bygges helt fram til Sortland, med etablering av hovedrasteplass og døgnhvileplass for transportører.

– I tillegg må det gjennomføres sikringsarbeider i Sigerfjordtunnelen, samt planlegging av ny kryssing av Tjeldsundet startes, skrives det i uttalelsen.

Det påpekes at det videre er avgjørende for økt verdiskapning i regionen at tilførselsvegene til Hålogalandsvegen tilgodeses med betydelig mer midler. Viktige deler av Vesterålen har kun ett alternativ til transport. Tilførselsvegene fra Andøy, Bø, Hadsel og Øksnes er fylkesveier. Det er derfor avgjørende for økt verdiskapning i regionen at disse fylkesveiene tilgodeses med mer midler, påpekes det.

Må prioriteres

– Skredsikring av fylkesvei 986 Andenes-Bleik må igangsettes, mener formannskapet som peker på at ingen skredtiltak er prioritert i Vesterålen i perioden.

– FV 986 Andenes- Bleik faller inn under tilskuddsordning for skredtiltak på fylkesveg, og Andøy kommune forventer at tiltak her blir prioritert, skrives det i uttalelsen.

Fergestrekningen Andenes-Gryllefjord som er en sommerrute har utviklet seg til å bli en viktig fergestrekning med et spesielt potensial i forhold til reiseliv. Det bør derfor vurderes å utvide sesongen for drift på denne strekningen i takt med utvidelse av turistsesongen, mener formannskapet.

Også for fergestrekningen Lødingen-Bognes mener man at noe bør gjøres, da det her har vært en stor trafikkøkning. På strekningen går det mye tungtrafikk, spesielt gjelder dette gods fra oppdrett og fangst.

– Det må treffes tiltak for å forbedre regulariteten på fergene, spesielt vinterstid. I tillegg må en nattferge vurderes, er innspillet til fylkeskommunen.

Å utbedre vegnettet tilpasset næringslivets behov, er viktig.

Et gjentakende tema fra Vesterålen har vært grenseovergangen og problemet nattstengt toll på Bjørnfjell fører med seg. Det pekes på at for Vesterålens vedkommende er det viktig at forbindelsen mot Narvik og Bjørnfjell også følges opp med utbedringer.

Det vil effektivisere godstrafikken på hjul, og i den sammenhengen er det også viktig at tollstasjonen på Bjørnfjell blir døgnåpen, da dagens åpningstid er til stort hinder for at sjømaten når markedet raskest mulig og mens fisken er fersk.

I planperioden som varer fra 2018 til 2029 ønsker formannskapet i Andøy også at det gjøres ei utbedring av gjennomseilingen i Risøyrenna.