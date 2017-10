Ap vil be regjeringen se på tallene, Sp vil ha ekstern gjennomgang

Andøy

VOL har fra flere kilder fått vite at Senterpartiet vil levere inn et representant-forslag (Også kalt dokument 8-forslag) ved første mulighet. Infoen vi fikk fredag tilsa at dette skulle skje i dag. Det er imidlertid møtepause på Stortinget denne uken. Første mulighet for å levere inn forslag er derfor tirsdag 7. november.

Sp sitt forslag går ut på å se på tallgunnlaget på nytt. Ifølge kilder VOL har snakket med vil Sp i sitt forslag be om en ekstern gjennomgang av tallgrunnlaget.

Dette ber de om sammen med flere opposisjonspartier.

Regjeringsgjennomgang

VOL var før helg i kontakt med Jonas Gahr Støre sine representanter og fikk svar på spørsmål om de var med på Sp sitt forslag eller ikke.

I en e-post svarer Gahr Støre.

- Vi mener regjeringen må legge fra en oppdatert gjennomgang av tallgrunnlaget for samlingen på Evenes – og vi vil om kort tid legge fram et eget representantforslag der vi ber regjeringen legge fram nettopp en oppdatert gjennomgang av tallmaterialet. Vi er i samtaler med andre partier som vi er kjent med planlegger liknende forslag.

Med andre ord ser det ut til at Ap vil legge frem et eget forslag om at Regjeringen ser på tallene på nytt, mens SP vil ha en ekstern gjennomgang.

Har hatt samtaler

Sp har i lengre tid hatt samtaler på Stortinget med opposisjonspartiene om et representantforslag. Nå ser det ut til at forslaget kommer ved første mulighet, men at også et forslag fra Ap er på trappene.

