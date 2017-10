Sterkt kritisk til bevilgning først i 2022

Andøy

Andøy kommune er tilfreds med at Kystverket har lagt inn utbygging av Andenes fiskerihavn i sitt handlingsprogram under nye tiltak i første planperiode. Men er sterkt kritisk til at tiltaket ikke foreslås gitt bevilgning til før i 2022.

Det er bakgrunnen da saken var oppe i formannskapsmøte mandag, der man gav innspill til Nordland fylkeskommune sin høringsuttalelse til Statens vegvesen og Kystverket sine forslag til handlingsprogram i NTP.

Sterkt kritisk

Ordfører Jonni Solsvik (H) pekte på at man har et visst hastverk, for å rekke både høringsfrist samt at dette også har sammenheng med statsbudsjettet.

– I Kystverkets handlingsprogram er Andenes havn lagt inn som ett av to prosjekt i hele landet som ligger inne for nye tiltak, det er her og ett prosjekt i Møre og Romsdal. Det er et faktum. Og for fiskerihavnkapitlet er det satt av 1,8 milliarder kroner, sa Solsvik.

Han tilføyer at det i 2018 bare er to små prosjekter som skal sluttføres i Finnmark, disse utgjør henholdsvis 27 millioner kroner og 30 millioner kroner, og dette er prosjekter som er i gang og skal avsluttes.

– I planprogrammet for nye tiltak i første periode, så er det foreslått bevilgning først i 2022 og finansiering i 2024-2029. Dette er vi sterkt kritisk til, med en begrunnelse knyttet til de omstillingsutfordringer vi har og framdriften kystverket har på prosjektet, sa Solsvik og sier man ønsker ikke at en planlegging skal stoppe opp, og for å beholde kontinuiteten er startbevilgning fra 2018 viktig.

I høringsuttalelsen til Nordland fylkeskommune vises det til at sett i forhold til Andøy kommunes omstillingsutfordringer som følge av nedleggelse av Andøya flystasjon og dermed behovet for tilrettelegging for nye lønnsomme arbeidsplasser, må utbyggingen av Andenes fiskerihavn forseres.

– Ganske tydelig i språket

– Konsekvens er at hovedbevilgningen må komme tidligere enn 2022. Når man først er startet, stopper man ikke. Man vet at startbevilgningen har vært inne fra Kystverkets side, men er redusert. Det er mer ett signal om at nå ønsker man denne prioriteringen, sa Solsvik som har uttalt dette også i regionrådet og fått Vesterålen regionråd sin tilslutning.

Solsvik har også fått utarbeidet en brosjyre, som han skal dele ut til alle partier på Stortinget.

– Vi har laget en egen trykksak skal skal gå til alle partier, med formål å få på plass en startbevilgning i 2018. Fordi det er viktig, sa Solsvik, som medgir at han har fått hjelp til å utforme brosjyren, som inneholder klar tale.

– Vi skal ha møter nå, og der er brosjyren laget, det handler for meg om å være ganske tydelig i språket. Budskapet er veldig klart, en startbevilgning må på plass til 2018, sa Solsvik, som hadde en oppfordring til alle politikerne rundt formannskapsbordet.

– Jeg vil oppfordre alle dere som tilhører politiske parti, vær aktiv og sørg for at dette kommer på plass, sa Solsvik, som sa at nå har man gjort noe som er politisk ukorrekt.

– Litt skarpere i kantene

– Det er tatt en beslutning om at fiskerihavnanlegg flyttes fra Samferdelsdepartrementet til fylkeskommunen, fra 1. januar 2020. I sin tid var Andøy kommune imot da fiskerihavner ble flytta fra Nærings- og fiskeridepartementet til Samferdselsdepartementet i sin tid, sa Solsvik, og viser til konsekvensen nemlig at fiskerihavn er tatt ut av Nasjonal transportplan (NTP).

– Fiskerihavn er egentlig noe som skal finansieres på NTP, på lik linje med annen samferdel, veier og fly. Derfor er vi litt skarpe i kantene her, dette er vi sterkt kritisk til, sier Solsvik.

Etter 1. januar 2020 skal fylkeskommunen få tilført ressursene i en rammebevilgning. Det gjør Andøy-ordføreren betenkt.

– Man finner pengene det første året, så er problemet å finne dem igjen. Departementet har heller ikke klarlagt en finansieringsramme krone for krone, om man fikk overført x antall millioner til fiskerihavner, skulle jeg følt meg litt mer rolig, sa Solsvik.

For han ser for seg at det kan ende i en finansieringsmodell delt mellom kommunen og fylkeskommunen. Og ser for seg en marerittaktig situasjon, om nok en storm skulle finne på å rasere deler av moloen.

Hva om vi får storm, noe som fort kan skje på Andenes. Og får moloreparasjoner som fort kommer på mellom 40 og 60 millioner kroner. Hvordan skal man håndtere det? Det finnes ingen god begrunnelse for at fiskerihavner ikke skal være en del av nasjonal transportplanm, sa Solsvik.

Han pekte også på at Kystverket har en unik kompetanse.

– Vi har derfor tillatt oss å påpeke dette en gang til og jeg la fram forslag i regionrådet. Hele regionrådet står bak Andenes havn, sier Solsvik.

Nok beredskap til å takle akutt-utslipp?

For fremdriften i Kystverkets planlegging og igangsetting av prosjektet, tilsier det at prosjektet må starte i 2018 med en oppstartbevilgning og fullfinansieres innen 2021, er innspillet fra formannskapet i Andøy.

Andenes fiskerihavn vil gi bedre sikkerhet, tilgjengelighet og liggeforhold for kystflåte, industriflåte og fremmedflåte, i tillegg til at Andenes fiskerihavn har stort potensiale i forhold til fremtidig verdiskapning knyttet til råstoffet som bringes på land.

Robert Svendsen (MDG) hadde et spørsmål om interkommunal akuttforurensning, ettersom å etablere god beredskap mot akutt forurensning og god slepeberedskap er et av tilakene som søkes løst.

– Fungerer det man har, eller trenger man mer beredskap enn i dag. Når jeg har lest om den beredskapen vi har i dag, er den god nok til å takle en akuttforurensning? Jeg mener at vi ikke har det, at vi må opp på et høyere nivå enn i dag, sa Svendsen.

Fra administrasjonen ble det svart at i handlingsprogrammet til Kystverket er ett av de forhold de vil ha fokus på, sikkerhet og miljøtiltak. Man satser på økt trafikkovervåkning og modernisering av sektorlykter, og å styrke den beredskapen som brukes ved akutt forurensning, som for eksempel bruk av kjemikalier for å nøytralisere et oljeutslipp.