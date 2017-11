– Stortinget bør be om ekstern Andøya-gjennomgang

Andøy

– Det råder en dyp mistillit mot Forsvarsdepartementets tall som er så alvorlig at Stortinget bør be om en ekstern gjennomgang, sier Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges Offisersforbund til Dagsavisen.

Tirsdag i neste uke fremmer Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti et representantforslag (Dokument 8) for å få en ekstern gjennomgang av vedtaket om å leggen ned og flytte flybasen på Andøya. Onsdag morgen ble det klart at Arbeiderpartiet nå åpner for å bli med på det forslaget, kontra det de sa i forrige uke, nemlig at de ville komme med eget forslag hvor de ba regjeringen gå gjennom vedtaket.

Ap åpner for å støtte Sp sitt Andøya-forslag Både Sp, Venstre og KrF ønsker en ny gjennomgang av kostnadene knyttet til å legge ned Andøya flystasjon. Nå er det mulig at Ap vil støtte en slik gjennomgang.

– Tiltro til vedtaket

Bongo mener vedtaket i seg selv er rett, men at eneste måten å få gjennomslag for flyttingen av basen til Evenes er å få en ekstern gjennomgang.

Glad for Andøya-krav, men: Skulle helst ha sett et samlet forslag fra flertallet Andøyordfører Jonni Solsvik skulle helst sett et samlet forslag, men er glad Sp, V, Krf og Ap krever at Andøya-vedtaket må gjennomgås på nytt. – Det må regjeringa følge opp og ta innover seg.

– Alt som har kommet fram etter beslutningen, har styrket vår tro på at vi tok rett standpunkt. Det framstår fremdeles svært utfordrende – nærmest umulig – å gjennomføre flyttingen til Evenes på en god måte. Det er stor usikkerhet knyttet til om det er nok plass, i tillegg trenger vi Andøya som flybase til å ta imot allierte jagerfly.

Fremmer forslag

Nå er det klart at Venstre og Krf støtter forslaget fra Senterpartiet. De tre partiene vil i neste uke fremme et forslag for Stortinget om en ekstern gjennomgang av kostnadene og konsekvensene knyttet til nedleggingen av Andøya flystasjon.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener Andøya er det beste alternativet både flyoperativt, beredskapsmessig og for å ta imot allierte forsterkninger.

– Rent forsvarsmessig er det ingen tvil om at det beste er å opprettholde Andøya. Da er det ett argument som er hovedgrunnen for å flytte fra Andøya til Evenes, og det er penger, sier han til NTB.