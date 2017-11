Dette skjer videre med forslagene på Stortinget

Andøy

Mens Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti ber om en ekstern gjennomgang av tallgrunnlaget, ber altså Ap om en intern gjennomgang.

Det som skjer videre nå er at den stortingskomiteen som har fagansvar for saken skal behandle forslaget - altså Forsvarskomiteen.

Etter innstilling fra komiteen behandles forslaget i plenum på Stortinget. Komiteen kan foreslå at representantforslaget bifalles, at det oversendes til regjeringen for utredning og uttalelse, eller at det avvises.

I tilknytning til representantforslag er det regjeringens plikt å rapportere framdrift og behandling av representantforslag som er vedtatt av Stortinget.

Kan bli et kompromiss

Det at Senterpartiet har fått med seg flere partier, kan dermed være avgjørende om saken tas videre fra komiteen på Stortinget. Det skal imidlertid sies at Sp, Krf, Sv og V sitt forslag ikke alene kan få flertall i Stortinget.

Det samme gjelder for Ap sitt forslag.

Begge forslagene er dermed avhengig av støtte fra hverandre. Et sannsynlig utfall kan dermed være et kompromissforslag.