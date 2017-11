Eirik Sivertsen: – Følger opp løftet med de virkemidlene vi har

Andøy

Samtidig med at flere Sp sammen med Krf, SV og Venstre leverte inn et dokument 8-forslag, leverte også Arbeiderpartiet på sin side et eget forslag.

Her ber de om at regjeringa legger frem en ny gjennomgang av tallgrunnlaget for flytting av basen til Evenes.

Slutter seg ikke til Senterpartiets forslag, men vil be regjeringen gå gjennom tallene på nytt – Vi kommer til å fremme et eget forslag tirsdag, der vi ber regjeringa se på tallgrunnlaget på nytt, sier Eirik Sivertsen (Ap).

I forslaget heter det:

«Stortinget ber regjeringen presentere en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkningsflyene og den framskutte kampflybasen».

Forslaget er fremmet av stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Eirik Sivertsen og Jonas Gahr Støre.

– Arbeiderpartiet står ved sitt løfte om en ny gjennomgang av tall- og faktagrunnlag for flyttingen fra Andøya, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen og fortsetter;

– Vi lovte av hvis vi kom i regjering, skulle vi gjøre en ny vurdering av grunnlaget for beslutningen. Vi kom dessverre ikke i regjering, men vil følge opp med de virkemidlene vi har i opposisjon.

– Stor usikkerhet

I pressemeldingen sier Ap at gjennom sommeren og tidlig høst ble det reist så mange spørsmål og framsatt så mange påstander om Andøya som ikke ble godt nok besvart eller tilbakevist.

«Det har medført stor usikkerhet og sviktende tillit til at riktig beslutning er tatt. Langtidsplanens troverdighet og tilliten til beslutningsprosessen avhenger av at det gis fyllestgjørende svar på de spørsmålene som reises. Bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte, folk og forsvarsmiljøer må tas på alvor.», heter det.