Styrker pleie og omsorg med 4 millioner i Andøy

Andøy

Budsjettmøtet i formannskapet er starten på budsjettprosessen i Andøy, og rådmann holdt tirsdag orientering til politikerne om budsjettplan og økonomiplan som skal legges fram til politisk behandling.

Den kommer til å skje i formannskapet 27. november, før behandling i kommunestyret 11. desember og ordfører Jonni Solsvik (H) hadde ei klar formaning til politikerne.

– Vi vet fra tidligere erfaringer at det mellom dette møtet og formannskapet blir partibehandlet de forslagene som er i budsjettet. For at administrasjonen skal få kunne gi oss den hjelpen de er opptatt av å gi oss, må det settes noen frister slik at de får tilstrekkelig tid. Mitt innspill til dere er at skal vi ha svar på noe før den 27. november, så må administrasjonen få spørsmål før den 16. november, sier Solvik.

Ok regnskapsår- men utfordringer

Bortsett fra Nav og Helse- og familie var alle etatssjefene til stede i møtet, slik at spørsmål kunne stilles underveis.

– Det er viktig for oss hvordan etatene ser på tingene som har med dem å gjøre, sier Solsvik.

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen tok for seg økonomiplanen, som de har strammet opp og som er et fullstendig budsjett med der forslag, utfordringer og muligheter framkommer.

– Regnskapsårene de siste årene har vært relativt ok, men det betyr ikke at vi ikke har utfordringer. Vi kan ikke forvente oss økt inntektsramme i årene fremover. Vi er sjøl nødt til å skape oss det rommet for å løse nye behov og satse på det vi vil satse. Det rommet må vi skape selv, sier Pedersen.

Hun tok til ordet for at man er nødt til å ta i bruk de mulighetene der er innenfor det å tenle nytt, og nye måter å løse oppgaver på.

– Samskap en kjempemulighet

– Vi gjør en forbedring innen velferdsteknologi der vi så vidt er i gang. Innenfor forebyggende arbeid tenker vi slik at forebyggende arbeid det lønner seg på sikt. Også der er vi nødt til å rydde rom for å satse på forebygging, sa rådmann om hvordan hun har tenkt i budsjettet.

– Og vi er nødt til å jobbe med å få utnytta den muligheta som ligger i frivillig innsats. Innen digitalisering har vi mange muligheter som vi ikke har tatt i bruk. Og Samskap er selvfølgelig en kjempemulighet for oss. Først og fremst for å motvirke en negativ utvikling i antallet innbyggene, for det påvirker inntekten vi får i årene fremover, sier Pedersen.

Omstillingsbehovet som opprinnelig var satt til 5,8 var justert litt ned, det er 5,5 millioner kroner som nytt omstillingsbehov og summen av kutt og reduksjonstiltak.

– Vi har lat inn driftskonsekvenser og omstillingsbehovet øker. Og vi står foran flere store investeringer, nytt sykehjem og omsorgsboliger. Derfor er omstillingsbehovet nestem dobla i siste del av planperioden, med 9,7 millioner i 2021, sa hun.

Nye tiltak øker også kommunens utgifter, og man trenger å sette av penger til disposisjonsfond, både for å klare å finansiere kommunens andel i Samskap, og for å ha en buffer man kan rutte med til uforutsette utgifter.

Mer til pleie og omsorg

– Det er tross alt noe positivt i forslag til budsjett og økonomiplan, og det er at vi styrker budsjettet for pleie og omsorg med nesten 4 millioner kroner. I budsjettet for 20017 lå det inne 94 millioner kroner, nå er det 98 millioner kroner, så det er en styrkning, sier Pedersen.

Andøy vil gi et godt tilbud til de eldre.

– Vi har opprettholdt dagtilbudet for demente på sørøya, og behold dagtilbudet på Andnes, sa rådmann som også vil gi tilskudd til Frivillighetssentral.

- Når det gjelder frivillig arbeid, hva ser administrasjonen for seg på det området? spurte Jon Helmersen (SV).

– Det vi jobber med nå er en samarbeidsavtale mellom kommunen og frivillighetssentralen, å definere noen forventninger og se på hvor det vil være behov for frivillig innsats og omfanget av den. Frivilligsentralen får et ganske stort årlig tilskudd, og vi skal se på hva vi skal få igjen for det, sa Kirsten Lehne Pedersen.

I Andøy er det heller ikke gjort noen reduksjoner til kultur, heller ikke kutt i regional støtte og man ønsker å beholde et godt kulturtilbud.

Man vil også gå inn med noe tilskudd til hall-leie for aktiviteter for barn og unge, og transportstøtte.

– Der er også lagt inn en fortsatt satsing innen rus og psykiatri med prosjektstilling. Og noe midler til kompetansetiltak. KS har invitert til et spleiselag innen digitalisering og der er kommunens egenandel om lag 100.000 kroner. Det skal brukes mye penger på å utvikle nye løsninger, sier Pedersen.

Velferdsteknologi

Hun tilføyer at velferdsteknologi er noe man må komme videre på, og at man ser for seg eventuelt et regionalt prosjekt, men om det er mulig er ikke avklart.

– Man blir litt forvirra av begrepet velferdsteknologi og digitalisering for de samme begrepene brukes om hverandre. Fakta er at kommune-Norge er gode på bestilling av hva de trenger, men dårlig på å utvikle ny teknologi til de behov man har, det overlates til bedrifter. Kommuner kjøper seg inn og benyttet den teknologien som kommer ut i andre enden. Vi som bor her vi bor er kanskje ikke de med mest behov, sa Solsvik, som pekte på at god infrastruktur er en av grunnsteinene som må være på plass.

– Jeg har snakka med ordfører-kollegaer i Finnmark, og der hjelper det ikke å snakke om velferdsteknologi, når man ikke har et nett som er i stand til å håndtere det. Jeg har snakka med ordførere der det nesten ikke er mobildekning. Det nytter ikke kjøpe inn masse nytt utstyr, hvis man ikke kan bruke det på grunn av nettet. Der har vi ei felles utfordring, i å utfordre staten til å ta grep, sa han.

Solsvik er glad Andøy kan være med på initiativet fra KS.

– Da kan vi levere premissene på hva vi ønsker ut av ny teknologi, sier Solsvik.

Det eneste kuttet innen pleie og omsorg som var å finne på Andøys budsjett for 2018 er reduksjon med ei 50 prosent stilling ved Kildebakken, noe som vil gi ei innsparing på 302.000 kroner.