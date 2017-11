Basseng-glede på Andenes

Andøy

Siden 1. august har svømmehallen i Andenes idrettshall vært stengt under renovering, og mandag denne uka ble bassenget åpnet igjen, til stor glede. Litt problemer med dusjene i en garderobe ble det helt i starten, og dette er nå utbedret.

- Der har vært litt problemer, men skolene har fått beskjed om at alt er i orden igjen fra klokken ti på onsdag. Vi er veldig glade for at bassenget nå endelig er åpent. Og glade for at datoen vi hadde satt oss som mål ble holdt, det er faktisk ikke så ofte det skjer, sier enhetsleder for kulturavdelinga, Marit S. Nordheim.

Tirsdag var det personell fra Forsvaret som boltret seg i bassenget i svømmehallen som både har fått ny belysning og der det også er kommet ny maling på veggene.

Bedre lys og brannsikring

– Det er blitt mye lysere og mye finere. Totalt har vi gjennomført tre prosjekter, det ene er belysninga i svømmehallen, også har vi utbedret garderobene i idrettshallen og sørget for brannsikring i idrettshallen, sier teknisk sjef Arne Blix.

Rådhuset og Andnes idrettshall ble oppført i 1972. Da bygget i sin tid ble åpnet var det arrangementer ei hel uke til ende, fotballkamper, volleyballkamper, håndballkamper og basketkamper ble spilt i forbindelse med åpninga og det var også kulturarrangement med Jack Berntsen og Jens Book Jensen.

– Det er et gammelt bygg, når det er 45 år siden det er bygd, er det behov for oppgradering, sier Blix, som tilføyer at de enda har noen tiltak igjen på ønskelista.

– Et skikkelig stolamfi for publikum og det scenetekniske skulle gjerne vært utbedret. Dette er jo vårt kulturhus. Også fasaden trenges å sikres, den er ganske nedslitt, sier han.

- Heldige som bor i distriktet

Andøya svømme- og livredningsklubb er flittig bruker av bassenget, og arrangerer stevnene sine her.

­– Svømmehallen er mye brukt, i tillegg til at vi leier ut til Forsvaret er det offentlig bading fire dager i uka, og både skolen og den videregående skolen bruker bassenget, sier Marit S. Nordheim.

– Det er klart for svømmeklubben har vært en nedtur for at bassenget har vært stengt siden før skolestart. Men nå når vi ser hvor fint det ble, synes vi det har vært verdt å ha det stengt ei tid, sier Nordheim.

Hun tilføyer at kommunen har et godt svømmetilbud, bedre enn mange andre steder.

­– Vi er heldige som bor i distriktet og kan tilby elevene svømming fra 1. til 10. klasse. På mange større steder er den eneste svømmeundervisninga skoleelever får ti ukers opplæring i løpet av fjerde klasse. Vi har svømming for ungene våre på alle klassetrinn, og det synes jeg er flott, sier hun.

Også i idrettshallen er det mye aktivitet, både turn, friidrett, håndball og fotball.

– I tillegg bruker de som trener fotball ute garderobene i idrettshallen, og de er nå blitt mye bedre, vi har to garderober for jenter og to for gutter som nå er ferdig renovert, sier hun.

Et lite løft

Om lag 4,5 millioner kroner er brukt på utbedringene.

– Det er et lite løft vi har fått gjort nå, det er det ingen tvil om, sier Arne Blix.

I løpet av 2018 skal energiforsyning til både idrettshallen og rådhuset ses på.

– Der har vi finansiering på plass til å gjøre ei utredning, og det håper vi at vi skal kunne starte på til neste år, sier han.

I budsjettmøtet i Andøy 11. desember avgjør kommunen om det skal prioriteres å brukes mer midler til å gi et bedre idrettstilbud.

– Det som er mest presserende i dag er belysningen på Andenes sentralbane og nytt kunstgress. Hvis vi ikke får ny belysning på plass får vi ikke lov til å arrangere fotballkamper til neste år, sier Marit S. Nordheim, og tilføyer:

– Bortsett fra det har vi mange ønsker vi kan komme med, men det er politikerne som må gjøre prioriteringa. Det blir i hvert fall spennende å se hva som skjer i budsjettmøtet, sier hun.