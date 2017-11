Poseidon P-8 på Andøya - er på tokt i nord

Andøy

Flere P-8 tokt innom MPA-basen på Andøya tirsdag.

Som Andøyposten og Vol.no har skrevet, er amerikanernes inntog en direkte konsekvens av personellflukten fra det unike og verdensledende miljøet på Andøya innen overvåking og anti-ubåtkrigføring (ASW).

Til AldriMer.no opplyser Ivar Moen ved Forsvarets Operative Hovedkvarter at det dreier seg om mellomlandinger for å fylle drivstoff.

– Russerne har økt sin aktivitet i nord, og da er det naturlig at behovet forcetterretning øker, sier Moen.

Andøypostens kilder i Forsvaret opplyser om høy aktivitet - dag og natt, og at P-8 Poseidon fra US Navy har nattlige flyvinger innom Andøya, samt at årsaken til dette er kritisk personellmangel på Andøya.

– Når det hindrer 333-skvadronen fra å fly operative tokt, er USA nødt til å overta. Det er et uhyre viktig oppdrag som alliansen må ha ivaretatt, sier våre kilder.

Ved 20.40-tiden tirsdag kunne den nå kjente lyden av en P-8 igjen høres, idet et nytt overvåkingsfly fra US Navy tok av fra Andøya - og satte kursen ut over havområdene i nord.