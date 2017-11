Herlig bursdagsfeiring for AIL

Andøy

Pølser og brus, showkamper og god stemning satte sitt preg på feiringa i Nordlandiahallen på Andens lørdag.

Flere hundre hadde tatt veien for å feire idrettslaget i alle sine hjerter, for det er blått blod i årene til mange på Andøya.

– En stor dag

-Dette er en stor dag for oss, det er jo bursdagsfeiring, og vi synes det er flott å kunne ha en slik dag som blir en feiring for hele familien. Vi har 300 medlemmer, og 16 forskjellige lag som strekker seg alt fra miniball som er de på fire år til oldboys, sier leder i AIL, Tove Norvoll.

For de minste var det gratis pølse og brus, mens det var kafé for de voksne, og showkamper i fleng i hallen, der voksen utkledte spilte mot de yngre.

Og dagens store showkamp var oldboyslaget mot oldstars-laget, altså fotballheltene fra 70- og 80-tallet som hadde trukket i blått igjen.

– Det er en kamp vi gleder oss veldig til, det blir utrolig artig å se de gamle stjernene i aksjon igjen. Mange har kommet tilreisende for å være med. Og mange har stått på for å lage denne feiringa, ikke bare kakebakere men også jubileumskomiteen som gar fått på i månedsvis. Og det fortjener de masse ros for, og en stor takk for innsatsen, sier Norvoll.

Prikken over i-en

For de yngste fotballspillerne er juibleumsfeiringa også sesongavslutning, og det var utdeling av pokaler.

– Spillerne får pokaler som en takk for innsatsen i 2017. Mange deltar for første gang og synes det er stas å få pokal utdelt. Vanligvis har vi utdelingen på en egen kveld, men nå passet det veldig fint å ta det i forbindelse med jubileet, sier hun.

Og til alles store glede, har AIL sitt A-lag rykket opp i selveste jubileumsåret.

­ Det synes vi er helt fantastisk, det er prikken over i-en toppen på kransekaka at vi rykker opp til 4. divisjon i år, sier Norvoll.

Lørdag kveld er det duket for stor bankett, der det blir mat, taler og prisutdelinger.

– Den er for påmeldte, folk som har bidratt i AIL i tillegg til at vi har noen spesielt inviterte, sier Norvoll.

– Et glass vann til å legge tennene i

Hos de godt voksne gluintan på oldstarslaget var stemninga god før kampstart, ifølge Norvoll.

– Oldstarslaget hadde et lagmøte nede på klubbhuset tidligere, da var beskjeden derfra at vi måtte ikke ta innmarsjen så raskt, sånn at de ikke fikk strekk før de begynte, ler Tove Nordvoll.

Ståle Johannessen er blant spillerne på oldstarslaget, han spilte på 70-tallet, og sier dette om kampstrategien.

- Nei, det er vel bare å stå mest mulig i ro, humrer han, og beretter at en av spillerne gikk i kantina og spurte etter et glass vann.

– Han ble spurt hva han skulle med et glass vann, og da svarte han at det var til å legge tennene i. Da ble det en del fliring, humrer Johannessen.

Trener for A-laget og primus motor i AIL, Tom Stenvoll synes det ble ei fantastisk feiring i hallen, der store og små koste seg. Og han beroliget oldstarslaget før det ble blåst til kampstart.

– Dette kommer til å gå bare godt, jeg har fortalt gutan at vi har både hjertestarter og plaster, ler Stenvoll.