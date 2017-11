Mørkemodig på Dverberg: Teater som gav publikum stjerneblikk

Andøy

Mørkemodig er ei genial teaterforestilling, og når det er Norgesmester i barneteater, Kathrine Strøm som står bak, da vet man at det bare er å glede seg, uansett alder.

Teaterstykket Mørkemodig hadde urpremiere under Festspillene i Nord-Norge, der anmelderne gav den topp score på terningen, og når Kathrine Strøm kom heim til Dverberg med forestillingen ble den utsolgt på 28 minutter. Den er blitt vist hele 241 ganger, og har fått teaterpublikum i både inn og utland til å klappe i hendene av begeistring.

Utsøkt lyd og lysmagi

Lørdag var forestillingen spilt tre ganger på Dverberg, og publikummerne som kom ut hadde stjerner i øynene. Det var ikke rart, produsent Maja Eline Larssen har hatt med seg et solid team, ikke minst lyddesigner Alexander Rydland Hansen som er en kunstner i faget.

Når det hele toppes med utsøkt bruk av lys som virkemiddel, en gåtefull skog der publikum selv er interaktiv del av forestillinga og dyktige dansere, er det en stor opplevelse.

For selv om Mørkemodig er et teater som appellerer til alle sansene, er det bruken av lyd som gjør dette til et helt spesielt barneteater. Før publikum slippes inn i salen, får alle utdelt kapper og hodetelefoner, og en Ipod sørger for å både gi oss historiefortellerens stemme, og de mange stemningsbildene som skapes av lyden.

Det suser i vind, mygg surrer rundt hodene våre, og en skygge visker i øret. I det vi trår inn i salen har vi endret et helt annet rike, dette er en eventyrverden der vi skal utfordres. Er vi mørkeredde eller mørkemodige?

Teatereventyr

Og selv en voksen kan kjenne igjen den følelsen, eller huske den stemningen i det man trår inn i sin barndoms skog, en litt snikende gru. Det er mørkt mellom trærne, og hva er det som skjuler seg i mørket. Edderkopper eller andre beist? Vi er faktisk litt redde, nesten like redd som reddharen i forestillinga.

I den eventyrlige skogen møter vi nattens dronning, og hun minner oss på at mørket er ikke bare det skumle, det kan også skape noe som er vakkert, som stjerner på himmelen. I det publikum beveger seg fra sted til sted og løser gåter, blir tatt med under vann og inn i telt er det drømmeaktig, vi lever oss inn i en helt annen verden.

Kjenner du følelsen av å ligge på rygg i et telt mens det regner ute? Den type opplevelser skaper Katrine Strøm, det er et teatereventyr og et eventyr av et teater. Og vi utfordres, til å bli usynlige, til å pusle et puslespill, til å undre oss over den gåtefulle sirkusdamen, som egentlig var ganske snill.

Og til slutt, som i alle eventyr skal vi møte det som er skurken i historien, vår egen mørkeredsel. Det er nervepirrende, men motet vinner, takket være ei støttende hånd fra vår venn skyggen, og hennes snille bestemor. Vær modig, sier hun og det er vi alle, skikkelig mørkemodige. Når forestillingen ender med at hele publikum, store som små danser og hopper rundt med hendene i været, er vi plutselig som barn alle sammen. Mørkemodig er både en utrolig vakker forestilling og genialt barneteater.

Alle som en hadde stjerneblikk i det vi forlot salen. Ola Strand Kristoffersen (4 år) var blant publikummerne og han var strålende fornøyd.

– Det var veldig artig! smiler han.