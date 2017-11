Redningsselskapet måtte fjerne tau fra propell

Andøy

Det har vært en rolig helg for redningsselskapet i Vesterålen. Søndag måtte Dagfinn Paust, med hjemmebase Andenes, ut for å fjerne et tau fra en propell. De la selv ut bilde fra oppdraget på Twitter.



Tauet hadde sura seg inn i baugpropellen, mens båten fremdeles lå til kai. Ifølge Bengt Landøy Midtbøen på skipet, er det et standardoppdrag.

– Det er veldig sesongbetont. Vi har ikke så mye slktnå, men så blir det mer og mer i fiskesesongen. Det er helt udramatisk, sier Midtbøen.

De har ikke hatt noen flere oppdrag i helga, utover noe rutinemessig losing av skip.