Ny spiss til A-laget

Andøy

Adrian har en fortid fra Åsane og Høken.

– Vi er utrolig glade for å ha sikret oss denne arbeidssomme og målfarlige spissen inn i mot 2018-sesongen, skriver Andenes Idrettslag på sine nettsider, som ønsker spilleren velkommen til AIL.

– Styrker oss



Leder i AIL, Tove Norvoll er glad for signeringen av den dyktige spissen.

– Vi er kjempeglad for å få en spiss som dette, som har en slik historie, Han scoret mange mål for Høken i fjor. Vi er veldig glad for å få han på laget vårt, han kommer til å styrke oss inn mot 4. divisjon, sier Norvoll.

I helga feiret AIL sitt jubileum med brask og bram, først familiefest i flerbrukshallen, deretter bankett på kvelden. Norvoll sier det var ei fantastisk feiring, der det også ble kåret tre nye æresmedlemmer i klubben.

Tre nye æresmedlemmer

– Jarle Bergheim som har lang fartstid i klubben og har gjort mye, tidligere leder og har redda klubben økonomisk da den var på konkursens rand for noen år siden. Han er ennå i kulissene og uten Jarle tror jeg ikke Nordlandiahallen hadde blitt realisert, sier Norvoll.

Bergheim sitter i dag i styret i flerbrukshallen.

– Morten Ellingsen ble også æresmedlem, han er også en mann som betyr mye for klubben. Han har vært leder sammenhengende i ti år, og var den som dro i gang dette med å få opp Nordlandiahallen. Han er også en stor bidragsyter i klubben i dag, sier AIL-lederen.

– Jan Eirik Olsen, han har vært i AIL med så å si hele sitt liv både som spiller, og har gått videre til trener. Han var keeper på A-laget i sin tid og i dag har har ingen unger i AIL, men uten Jan Eirik vet jeg ikke hvordan det skulle gått. Han er både nestleder, materialforvalter og oppmann på A-laget. Dette er tre verdige vinnere av æresmedlems-tittelen, sier Norvoll.