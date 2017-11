Tredje dag med stengt skole

Andøy

Det opplyser rektor ved Risøyhamn Skole i Andøy, Ann-Brita Gregersen.

Mandag denne uka ble skolen stengt etter at det oppstod feil på elkjelen. Dermed stod de uten oppvarming, og bygget ble raskt kjølt ned.

Som følge av dette var skolen stengt for undervisning tirsdag og onsdag.

– Det har vært ishus her, i enkelte rom sank temperaturen til ni grader, forteller Gregersen.

I påvente av reparasjon ble det satt ut elektriske ovner rundt om i bygget, og onsdag var temperaturen ok igjen.

– Da fikk vi åpnet for å få gjennomført tentamener og undervisning, sier Risøyhamn-rektoren.

Men så slo ekstremværet «Ylva» til.

– Vinden her i området har vært så sterk og det er ventet økning - slik at Borealis har blitt anmodet om å få elevene brakt hjem nå på formiddagen. Bussmangel gjør at det skjer i to puljer, så for tredje dagen blir skolen stengt, opplyser hun.

– Den gode nyheten er at delen til elkjelen ble forsinket på grunn av det samme ekstremværet, men den er nå kommet frem. Så om været roer seg håper vi alt er tilbake til normalen fra og med i morgen, sier Ann-Brita Gregersen ved Risøyhamn skole.