Forsvarsministeren til Andøya

Andøy

Frank Bakke-Jensen, som ble utnevnt til ny forsvarsminister for litt over én måned siden, tar mandag turen til Evenes og Andøy. Det går frem av en pressmelding sendt fra departementet fredag morgen.

På programmet står besøk av Andøya flystasjon, Andøya Testsenter og Evenes flyplass.

– Det skjer store endringer på både Andøya og Evenes. Som ansvarlig statsråd er det viktig for meg å møte de som er berørt av omstillingen og å få en orientering om oppbyggingen på Evenes og hva det vil bety, sier forsvarsministeren i pressmeldingen.

– Enebase for en grunn

På Evenes skal Bakke-Jensen på befaring på det som skal bli den nye operasjonsbasen for kampfly og maritime patruljefly.

– Samlingen av nye patruljefly og kampfly på Evenes er en vesentlig styrking av forsvarsevnen i nord som har stor betydning både for Norge, sier statsråden i pressemeldingen.

Ofoten-avisen Fremover har fredag ute et stort intervju med statsråden. Der sier han at det er en grunn til at Evenes ble valgt som enebase, og trekker frem luftvernargumentet. Han sier også at det kreves endringer å bygge fremtidens forsvar.

Vil peke på muligheter

Ministeren mener også, ifølge Fremover, at han har et fortrinn i møte med Andøya med sin bakgrunn fra lokal- og fylkespolitikk, samt Stortingets næringskomité.

– Jeg føler at jeg har en god forståelse for hvordan vi skal legge til rette for Andøy-samfunnet. Vi har allerede gjort en masse – og vi kommer til å gjøre mer, sier han til avisen.

Ministeren mener det nå må pekes på alle mulighetene som ligger i kommunen.

– Det er masse kunnskap og kompetanse på Andøya. Viljen kommer nok, men vil kreve at det politiske lederne sier fra om realitetene, sier Bakke-Jensen til Fremover.