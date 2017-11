Slik svarer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Andøy

Det har fått mange andværinger til å reagere. Bevar Andøya Flystasjon (BAF), som har 28.000 følgere på Facebook, har tillyst en folkelig markering i forbindelse med ministerens besøk.

Sårende

BAF-leder Hilde Flobergseter reagerer på at ministeren ikke tar seg tid til å snakke med andværingene. Ministeren skal møte de forsvarsansatte og kommunen, og har tillyst et pressemøte, men når han møter de forsvarsansatte, får pressen ikke være med.

– Vi synes at det er beklagelig og veldig sårende at ingen fra Regjeringen Solberg har ønsket å møte folket i Andøy kommune gjennom disse 17 månedene, siden Langtidsplanen for forsvaret ble lagt ut i juni 2016. Forsvarsminister Bakke-Jensen snakker om de berørte på flystasjonen og ordføreren, men glemmer helt alle innbyggerne som sitter med masse spørsmål de fortsatt ikke har fått noen svar på. Vi vil vise at vi ikke finner oss i det, og derfor må vi komme til han, når han ikke vil komme til oss, selv om det ikke gir noen svar, sier Flobergseter.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, brukte – i likhet med regjeringen - heller ikke tid til å møte andværingene da han besøkte Andøy tidligere i år.

Burde møtt

Stein-Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund sier til VOL at han synes det er bra det blir ei markering. -Det er mye god symbolikk i dette, mener han.

Eilertsen sier at han synes at forsvarsministeren burde tatt seg tid til å møte BAF.

Høyre

Det samme sier tidligere leder, nå styremedlem, i Andøy Høyre, Yngve Laugslett.

– Generelt sett blir jeg overrasket dersom noen sentrale Høyre politikere går i dialog om Andøya flystasjon. Vedtaket er så svakt at det vil være en politisk hengemyr å gå i noen form for dialog. Dette fikk vi erfare ved Andøya Airshow i sommer samt hele valgkampen. Manglende dialog betyr bare en ting: Vedtaket er utrolig svakt, mener Laukslett.

Sp kommer

Willfred Nordlund, stortingsrepresentant for Senterpartiet i Nordland, har varslet sin ankomst til Andøy i morgen. Han kommer med følgende råd til Bakke-Jensen:

– Forsvarsministeren burde ta folks engasjement på alvor. Her er en rekke ubesvarte spørsmål som han og regjeringa ikke har svart ut. Jeg kjenner ikke programmet hans mandag , men han burde ta seg tid til å møte BAF og de tillitsvalgte. Kanskje han da ville sett det åpenbart håpløse å fatte en slik beslutning som de har gjort på et sviktende faglig og økonomisk grunnlag, sier Nordlund.

Vil ikke

VOL har bedt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om en kommentar til at det er tillyst en stor, folkelig markering i forbindelse med hans besøk mandag, men han sier at han ikke har noen kommentarer til dette.

BAF ba fredag om å få møte forsvarsministeren, men da svarte en politisk rådgiver:

–Vi forstår at dere ønsker å møte den nye forsvarsministeren. Vi har dessverre ikke så mye tid til rådighet i forbindelse med dette besøket og det har vært viktig for statsråden å sette av tiden til å treffe de ansatte i Forsvaret som blir berørt av flyttingen og å besøke Andøya Test Center. Vi er glad for at ordfører Jonni Solsvik har mulighet til å delta på deler av besøket sammen med oss.

Besøket på Andøya blir for øvrig av det korte slaget. Ifølge informasjoner Andøyposten fikk før helga har ministeren bare satt av 50 minutter til møtet på Andøya flystasjon. Dette skal skje mellom klokken 12 og 1250. Klokken 1345 skal ministeren møte pressen på Andøya Test Center.