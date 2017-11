– I dag er det jeg som bestemmer hva dere skal spørre om

Andøy

Forsvarsministeren var krystallklar på pressekonferansen på Andøya Spacesenter før Orionflyet hentet ham for å fly til Evenes.

– Dere får ingen svar eller vurderinger på noe som helst angående flyttingen til Evenes av meg her i dag. Jeg er ute for å lære. Dersom dere har spørsmål fra mine samtaler med de ansatte på Andøya flystasjon som er direkte berørt av omstillingen, mitt møte med Andøys politiske ledelse eller Andøya Testsenter som jeg besøkte for å få innblikk i hva de driver med der, så kan jeg svare på det. De andre svarene får dere ikke fra meg ennå. Det må vi komme tilbake til etter jul når KVUen er ferdig, sier Bakke-Jensen.

Han sikter til en konseptvalgutredning for offentlige prosjekter. Her skal alle sider ved flyttingen gjennomgås på nytt.

– Det er ingen vits i å spørre mer om dette, påpekte han.

Når det gjelder spørsmål om rullebanen på Andøya fortsatt skal brukes i en krisesituasjon, sier Bakke-Jensen at alle rullebaner fra Banak i nord og hele veien sørover, inkludert Andøy, skal være i beredskap.

– Vi har Ørlandet og Evenes med luftvern, men det hindrer oss ikke i å ha beredskap på de andre, forsikrer han.

Skuffet BAF

Bevar Andøya flystasjon har prøvd å få til et møte med forsvarsministeren i lang tid.

– Er det klokt av deg å ikke prioitere henne og de andre i folkeaksjonen med tanke på at det er snakk om over 300 arbeidsplasser og et helt lokalsamfunn som blir berørt?

– Prioriteringer er viktig. Jeg har veldig stor forståelse for at de er skuffet. Når jeg skal møte BAF skal jeg gjøre det på en ordentlig måte. Da kunne jeg ha valgt å stoppe på veien og hilst på dem i to minutter og sagt at «jeg forstår dere veldig godt», men det ligger ikke for meg. Når jeg skal møte dem skal det skje på en skikkelig måte, sier han, og lover å ta seg skikkelig tid neste gang han kommer.

– Du er opptatt av å velge Evenes fordi de har luftvern. Mange er uenig i at det trengs?

– Det vil altid være folk som er uenige i dette, men jeg er opptatt av å bygge ut en base som kan beskyttes, sier Bakke-Jensen.

På flystasjonen

På flystasjonen hadde Bakke-Jensen lagt opp til en åpen seanse med tillitsvalgte med pressen til stede, men det sa de tillitsvalgte nei til. De ønsket å møte ministeren uten pressen tilstede, opplyser kommunikajonsjonssjef Ingrid Dåsnes.

Dagen begynte med møter med ledelsen på 133 luftving, for deretter å møte de tilltsvalgte. Etterpå snakket han med alle avdelinger som var representert i hangar G. Luftvingsjef Ingvild Bjørnstad Jensrud sier at de fikk fortalt om sine utfordringer på en forståelig måte.

– Vi tok for oss personellutfordringene og og delesituasjonen på Orionflyene, sier Jensrud.

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norsk offiserforbund sier at han gjerne skulle hatt mer enn et 15 minutters møte, men det får holde for denne gang.

– Han har lovet å komme tilbake, så vi får gi han en sjanse. Vi legger opp til en åpen og ryddig prosess i forhold til tillitsbygging. Vi har et klart spisset budskap som går på personellflukt og kompetanseutfordringer, der budskapet fortsatt er at vi balanserer på en knivsegg. Nå forventer vi at han kommer tilbake neste halvår, og at han da har bedre tid, sier Eilertsen.

Fornøyd Solsvik

Ordfører Jonni Solsvik sier at han inviterte forsvarsministeren til eget møte i et brev 8. november.

– Vi ser fortsatt fram til det møtet, men vi er glad for at han kom i dag og at vi fikk en seanse med ham på ATC for å gå gjennom de utfordringer som der foreligger. Han er ny i stolen og reiser rundt på alle sine anlegg for å gjøre seg kjent. Nå lover han at det er rom for å komme tilbake og bruke tilstrekkelig med tid i dybden her i Andøy, sier Solsvik.

Han er glad for å ha gått gjennom mulighetsrommet som ligger i forhold til virksomheten på ATC. Det fikk de presenter for Bakke-Jensen på en god måte.