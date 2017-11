Ingen jul uten

Andøy

For mange er konserten en tradisjonsrik opplevelse, og i år ble det også en historisk reise. Blant annet spilte de første sangen de øvde på i korets historie.

Det ble en salig blanding av gospel og julesanger. Jan Harald Andersen er musikalsk ansvarlig i koret, og under julekonserten hadde de fått med seg Frode Sand på trekkspill.

– Han er et musikalsk geni, vi har hatt to øvelser. Dere får se hvordan det går, sier Andersen. Sand spilte feilfritt gjennom konserten, og imponerte stort.

Det gjorde solistene og koret også. Med rene og klare toner fikk de fram julestemning i publikummerne.

Under jubileumskonserten tidligere i høst ble Jan Harald Andersen hedret av koret. Under konserten viste han hvorfor koret setter pris på han. Han synger med en behagelig og kraftig stemme, og legger til rette for kordeltagerne. Gjennom konserten hvordan de har det, og viser at han setter pris på dem også.