Jonni Solsvik gir seg om to år

Andøy

Solsvik har sittet som ordfører i Andøy siden 1999, men i 2019 er det omsider nok.

Når Solviks periode går ut, samtidig med kommunestyrevalget 2019, er han ferdig som ordfører i vesterålskommunen. Slik kommenterer han det overfor VOL:

– Ja. Når denne perioden er over, har jeg vært ordfører i 20 år, og varaordfører i seks. Jeg har også vært leder av Vesterålen kulturutvalg i tre perioder, til sammen 12 år. I tillegg har jeg vært med på mye annet både regionalt og i nasjonale fora. Det er en tid for alt, og tida er nå inne for å gi beskjed om at etter denne perioden, stiller jeg ikke til gjenvalg.

Dermed mister Høyre sin aller største profil i kommunen i forkant av valget samme år, samtidig som de sliter med å bygge opp lokallaget etter at Høyre nasjonalt flere ganger har fastholdt at Andøya flystasjon skal legges ned. Det har ikke vært avgjørende, ifølge Solsvik.

– Det er viktig for meg å presisere at dette overhodet ikke har noen sammenheng med den krevende saken vi sitter i. Der skal vi fortsette å jobbe knallhardt. Vi skal også jobbe for en god utvikling i andøysamfunnet i årene framover. Der er det grunn til å være optimister.

Bladet Vesterålen omtalte saken først.

