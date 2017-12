Ei snill førjulsstund på Bleik

Andøy

Det var mange involverte som sørget for ei flott førjulsstund på Bleik: Bleiksmusikken, Bleik montessorriskole, Wilhelm Aronsen, Alvhild Nordheim. Bleik montessorriskole, Frode Samd og prest Gunnar Wik.

Prest Gunnar Wik bidro både muskalsk, og som den som bant kvelden sammen. Han fikk også de frammøtte til å reflektere litt over hvor heldige man er som får feire jul i et fredelig land, og oppfordret alle til å også løfte blikket og ha en tanke for de som befinner seg i nød.

Det ble i løpet av kvelden samlet inn til prosjekt i Sør-Sudan, som skal hjelpe kvinner og barn i det krigsherjete landet.

– I fjor samlet menigheten inn 35.000 kroner, det utløste 250.000 kroner fra Norad, som blir brukt i sør-Sudan og der de utgjør en langt større sum. Da blir det virkelig mening i å gi, sier prest Gunnar Wik, som foreslo at alle tok alderen sin og rundet til nærmeste hundre.

Bleiksmusikken bidro flott, blant annet med klasikeren White christmas. Og elevene fra Bleik montessorriskole stod for stemningsfullt innslag, da de sang Tenn lys, Ventetid i advent og ikke minst Jeg så mamma kysse nissen.

Med allsang og andakt ble det litt høytidsstemning også, ei sangfyllt og fin adventsstund på Bleik.

– Det var litt skummelt å stå å synge foran alle sammen. Men vi har øvet litt, så det gikk egentlig ganske greit, smiler Emma Helene.

Prest Gunnar Wik var glad for bidraget både fra musikken og fra elevene ved skolen på Bleik.

– Tusen takk for at dere var med og bidro i kveld, dere var virkelig levende lys, dere var vakre, sier Wik.