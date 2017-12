Markerer boklansering av Andøy-venn på Andøya Space Center

Andøy

Alv Egeland er et kjent fjes og en god venn av alle på Andøya Space Center. Han er Professor emeritus ved universitetet i Oslo og har forsket mye på plasma- og romfysikk opp gjennom årene og skutt raketter fra Andøya flere ganger. Han har ca. 150 publikasjoner i internasjonale tidskrift og 10 bøker bak seg.

Nå har han skrevet bok om vitenskapsmannen Kristian Birkeland.

13. desember, på selve 150 årsdagen for Kristian Birkelands fødsel, slippes den hittil mest omfattende biografien om vitenskapsmannen. Boka er forfattet av en av dagens fremste eksperter på fysikken i Nordlyset, professor Alv Egeland, og blir gitt ut på det nordnorske forlaget God strek på Andenes. Boka lanseres hos Norsk teknisk museum og blir samtidig presentert av Yara i tilknytting til et arrangement ved den norske ambassaden i Paris. Også på Andøya blir det lansering hos Romskipet Aurora hos Andøya Space Center. Dette skjer i Birkelands auditorium, heter det i ei pressemelding fra Andøya Space Center.

– Vi er stolte over å få være med på dette løftet sammen med forfatter Alv Egeland. Vi har laget flere bøker sammen med Alv tidligere. Han er en stor inspirator, sier Svein Spjelkavik som er ansvarlig for bokens formgivning.

Prisbelønnet

– Alv Egeland er spesielt godt egnet til å skrive om Kristian Birkelands liv og virke. Egeland er en prisbelønt fysiker med fokus på nordlyset. Han har det meste av sitt liv virket ved Universitetet i Oslo, men har også hatt forskningsopphold ved fremstående institusjoner i utlandet. Egeland er tildelt kongens fortjenstmedalje og flere priser for fremragende formidling av forskning, gjennom en serie bøker og foredrag. I 1994 sto han sammen med Universitetet i Tromsø og Norsk Teknisk Museum bak nordlysutstillingen til vinter-OL i 1994, som har gått jorden rundt, sier Spjelkavik.

Mange års arbeid

Alv Egeland har arbeidet med biografien om Kristian Birkeland i mange år.

– Nå vil Birkelands fascinerende liv og virke bli tilgjengelig for alle. Det er på høy tid.

Kristian Birkeland (1867-1917) er blant Norges viktigste vitenskapsmenn gjennom tidene. Han var den første som forklarte at solen var kilden til nordlyset, han fant opp kunstgjødsel, han grunnla norsk fysikkforskning og var verdens første romforsker.

Birkelands visjonære egenskaper og det at han våget å tenke revolusjonerende tanker, gjorde at han gjennom teorier og eksperimenter hjalp menneskeheten til å løse utfordringer som lå frem i tid, sier Spjelkavik.

– Når Kristian Birkeland nå endelig får sin biografi, er hensikten å øke forståelse og kjennskap til en nordmann hvis betydning for vitenskapen, landet vårt og til og med menneskeheten er underkommunisert, sier Alv Egeland.

Yara-støtte

– Birkeland og Sam Eyde la med sin kunstgjødsel-patent grunnlaget for Norsk Hydro. Vi er veldig glade for at Yara – som viderefører Norsk Hydro sinkunstgjødselproduksjon – bidrar med støtte til denne helt spesielle boka.