– Vil ha svært negative følger for befolkning og næringsliv

Andøy

Nordland fylkeskommune har satt i gang en prosess for å omstrukturere tannhelsetjenesten i Nordland. Dette medfører at et antall tannklinikker vurderes redusert betydelig.

Fylkesrådet for Kultur, miljø og folkehelse uttaler at målet skal være at den foreslåtte strukturendringen er en bedre tannhelse for Nordlands befolkning.

Hans Benjaminsen (H) tok i interpellasjon opp det paradoksale i saken.

– Som en følge av dette, er tannklinikken i Risøyhamn foreslått nedlagt. Tannlegekontoret i Risøyhamn er forholdsvis nytt og en del av et helsefaglig fellesskap. Det er vanskelig å forstå at en nedleggelse av denne velfungerende og etterspurte tjenesten skal kunne bidra til å bedre tannhelsen i Nordland.

I interpellasjonen viste han til at ny skole snart er innflyttingsklar i Risøyhamn. Det skal bygges nytt sykehjem på Åse. Det foreligger planer om betydelig ny næringsvirksomhet som vil medføre befolkningsvekst i sørdelen og midten av kommunen, sier han.

Andøy kommune er langstrakt med spredt bosetning.

– En nedleggelse av tannklinikken i Risøyhamn vil ha svært negative konsekvenser for befolkning og næringsliv. De samfunnsøkonomiske kostnadene vil være betydelige. Fylkesrådet hevder det er gitt rikelig anledning til å komme med innspill og synspunkter.

– Har Andøy kommune gitt tilbakemelding til Nordland fylkeskommune og beskrevet de ulemper en nedleggelse av tannklinikken i Risøyhamn vil medføre?

Stanset høringsprosessen

Ordfører Jonni Solsvik takker for interpellasjonen og sa at Andøy kommune har fulgt denne saken med ny struktur av tannhelsetjeneste i Nordland og vil fortsette å gjøre det.

– Vi deltok på et dialogmøte mellom Nordland fylkeskommune og kommunene der det ble orienter om prosessen om igangsetting av ny klinikkstruktur. Den 18. oktober var vi på et høringsmøte og i dette siste møtet kom det fram at Risøyhamn er en av de tannklinikkene i Nordland der prosessen pekte på nedleggelse, sier Solsvik.

Han forteller at på det samme møtet ble det opplyst at dokumenter med utredningen skulle bli sendt u ti løpet av kort tid. Det har ikke skjedd på grunn av flere årsaker.

– Åse Refsnes sendte 2. november ut ei pressemelding der man går inn for en større tannhelsegjennomgang før den politiske behandlingen starter i fylkeskommunen, og stoppet dermed høringa. Og dermed ble det uaktuelt å gjennomføre omstruktureringen slik den forelå, sier Solsvik.

– Fylkesrådet har gitt uttrykk for at de strukturendringene som forelå vil skape unødvendig uro i Nordland. Alle er opptatt av tannhelsetjenesten, om drifter som i dag eller fremtidig omlegging, er det først og fremst hensyn til brukerne som skal gå foran. Ordføreren i arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd var i et halvårig møte med fylkesrådet, det ble det tatt opp av regionrådsleder og meg og ordførere som representerer steder der tannklinikker også var foreslått nedlagt, sier han.

– Dialogen med fylkesrådet var da at før man igangsetter store endringer må man være sikker på at resultatet blir bedre tannhelse. Eller må man sette inn andre typer virkemidler enn omstrukturering, sier Solsvik.

Han opplyser at i det samme møtet ble det forsiktet i den videre prosessen skal det bli gitt rikelig med tid til komme med innspill til strategiarbeidet Nordland fylkeskommune skal gjennomføre.

– Derfor er konklusjonen at Andøy kommune skal fortsette å følge tett på i denne saken. Vi spiller inn så snart vi får en mulighet, og det vil være når fylkesrådet starter den politiske behandlingen av fremtidig struktur, sier Solsvil.

– Ble heldigvis lagt på is

Jon Helmersen (Andøylista) pekte på at dette er en viktig interpellasjon.

– Vet ordføreren noe om tidsperspektivet, når saka kommer på ny høring? Når den er til politisk behandling i fylkesrådet da er det kjørt, da blir den behandlet der og det gis innstilling til fylkestinget, sier Helmersen.

Han viste til at der er en gammel prosess, også for 12 år siden tenkte man i de samme baner, ut fra det at det var vanskelig å rekruttere nyutdanna tannleger til små fagmiljø.

– Man tenkte da på en ambulerende tannhelseklinikk som kjørte rundt med en buss, tok de som stod på venteliste og kjørte videre. Heldigvis ble dette lagt på is, men man vet aldri hva som kommer av gode og dårlige idéer, sier Helmersen.

Hans Benjaminsen (H) var fornøyd med svaret, og fikk forståelse av at det fortsatt er mulig å komme med innspill.

– Jeg var av den formening at høringsfristen gikk ut inneværende uke, men nå er jeg betrygget i forhold til høringsfrist. Jeg vil be om at det passes på at man kommer med innspill innen fristen. Som Helmersen pekte på, bordet fanger fort hvis man ikke er på banen til riktig tid, sier han.