Alle vil berge barnehagestrukturen

Andøy

Desember er tid for budsjettmøtene, og med små endringer var det mye man var enige om på tvers av partiene da budsjett og økonomiplanen ble behandlet i Andøy mandag.

Knut Normo (Sp) la fram posisjonens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, som var et helhetlig forslag på vegne av Høyre, Sp, og KrF, og Frp.

– Vi ønsker en skoleskyssordning som er mer rettferdig og rimelig, at det ikke skapes unødvendig uro rundt skoleskyssordninga, så vi har plusset på til skoleskyss fra Toften. For næringsfondet ønsker vi å plusse på med 190.000 kroner som den kommunale andelen. Til drift av Lionshuset mener vi at det er viktig at vi får ryddet opp og opprettholdt det tilbudet er viktig både for eldre og andre. Vi har et sterkt ønske om at man prøver å få til en høyere aktivitet, sier Nordmo.

– Viktig å prioritere barnehager

Man ønsker også å gi tilskudd til Andøy næringsforening, noe som var tatt bort i formannskapets innstilling.

– Vi har lagt inn 300.000 i 2019, 2020 og 2021 fordi vi mener dette er veldig viktig i forhold til prosessen vi er i gang med, omstilling i Andøy. Vi mener også det er viktig å prioritere barnehagedrift. Å forgripe ting her vil være uheldig, det er klokt å finansiere fullt opp, sier Nordmo.

Også lærlinger hadde posisjonen fullt ut finansiert og stipendordning, fordi man ønsker å få tak i kritisk kompetanse til kommunen.

– Til voksenopplæringa henter vi fra tidligere avsatte midler av disposisjonsfondet, 200.000 kroner til opp finansiering. Inndekninga for dette henter vi i en reduksjon av sosialhjelp som er litt mer enn rådmannens forslag fra formannskapet. Vi mener dette er realistisk fordi der er en prosess i gang i forhold til å å øke bruken av statlige ordninger, sier Nordmo.

– Forventet utbytte fra Andøy energi er realistisk å øke med 600.000 uten at det skal få konsekvenser for selskapet, sa Nordmo, som foreslo en reduksjon i avsetning til disposisjonsfond for å finne midler blant annet til gatelys.

– Så forventer vi at vi skal bruke betydelige ressurser på å ruste opp teknologi i Andøy, investeringer i forhold til utstyr og infrastruktur. Her er det mulig å effektivisere. Vi mener en forventa innsparing og effekt er realistisk fra 2020.

Aktivitetstiltak i sykehjem

Høyre, Sp, KrF og Frp ønsker også noe som heter livsglade hjem, ved å sørge for gode aktivitetstiltak i sykehjem.

– Vi ønsker å legge til rette med en aktivitetsressurs på 30.000 kroner i 2018 og øker det til 100.000 kroner fra 2019 og ut planperioden, sier Nordmo, som også vil øremerke 10.000 kroner i årlig økt ramme innen kultur, til ungdomsklubb på Bleik for å ivareta både bygningsmasse og aktivitet der (370.000 kroner fram til 2021).

I posisjonens forslag var det satt av ingenting til disposisjonsfond i 2018, bare for resten av planperioden.

Einar Åbergsjord (Ap) la fram opposisjonens forslag, på vegne av AP, Andøylista, Venstre og MDG. Han startet med å gi ros til rådmann og administrasjon for oversiktlige og grundige papirer til budsjettarbeidet.

– Rådmannens innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er det godt dokument, innenfor de rammene er det ikke rom store endringer for hverken opposisjon, posisjon og rådmann. I den store sammenheng er det småpenger vi flytter på men vi kan prioritere en del hjertesaker.

Han pekte på at det er i slutten av planperioden utfordringen er størst for kommunestyret med et tøft investeringsprogram.

– Vi må gjøre det vi kan for å få økt folketall

– Med nytt sykehjem og omsorgsboliger i 2021 er finanskostnadene så store at alt handlingsrom er borte. Vi må gjøre det vi kan for å få økt folketall og næringsliv. Vi må gjøre noe i forhold til folketall og skatteinntekter, og vi trenger inntekter både fra vindmølle og annen virksomhet. Men før spaden er satt i jorda har vi ikke tatt inn inntektene, sier Åbergsjord.

Han viste til det at det i rådmannens forslag er tatt inn 5 millioner kroner i inntekt fra vindmøllepark i 2021.

– At vi ikke har med disse fem millionene gjør at vi har hatt store problemer med å få dette til å gå åi hopen. Og vi har alle et stort ansvar for å få folketall og næringsvirksomhet på plass, ellers blir det vesentlig tøffere tider enn i dag.

Opposisjonen hadde 600.000 kroner i økt utbytte fra Andøy energi, men satt av kroner 0 i tilskudd til Andøy næringsforening.

– For voksenopplæringa vil de som er her være til sommerferien, her hadde rådmann lagt inn et kutt et kvartal tidligere, sa Åbergsjord, som ville ha finansiering fram til sommeren.

Skoleskyss til Toften og innsparing i utgifter til barnevern var også inne i posisjonens forslag. Man forventer at et tettere regionalt samarbeid vil gi innsparinger, med effekt på 300.000 kroner i 2019 og 1,25 millioner i 2021.

– For barnehagene tror vi på økt næringsvirksomhet og bosetting for sør-Andøy, og at vi vil trenge flere barnehageplasser enn det prognosene sier, sier Åbergjord.

Også i Lionssaken var man samstemt.

– Der ønsker vi at det skal være ei ordning som er lik for alle lag og foreninger, at de kan søke om driftstilskudd, som kommunestyret får til behandling og fordeler penger. 150.000 kroner per år er satt av. Det betyr at alle lag og foreninger er søknadsberettiget, sier han.

God stemning

Ungdomsrådet i Andøy ønsket skolefrukt, og opposisjonen ønsket halvårskostnad fra høsten 2018 (full kostnad 115.000 kroner årlig i planperioden). Veterinær hadde i forslaget fått driftstilskudd på 60.000 kroner årlig, og helsesøstertjenesten ble fredet.

1,2 millioner kroner til investeringer på IT og 1 million kroner var foreslått til -låsesystem ved Andenes helsesenter.

– De økte kostnadene dekker vi med reduksjon i disposisjonsfond, sa Åbergsjord om det helhetlige forslaget på vegne ab opposisjonen i Andøy.

I debatten var stemninga god. Jon Helmersen (AL) ivret for mer faste stillinger innen pleie og omsorg, men nådde ikke fram med forslaget.

– Budsjettet er som en idedugnad. Her er kommet mange gode forslag, sier Helmersen.

Og særlig en ting var politikerne glade for, at de eldre i kommunen får god omsorg. De folkevalgte var helt enige i at ei aktivitørstilling må på plass, for å gi et enda bedre tilbud.