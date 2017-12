– «Æ e glad for at der er andre som plages meir enn oss!»

Andøy

Ordfører Jonni Solsvik (H) sa spøkefullt at den viktigste saken i kommunestyret er nisseprisen, og viser til at man får ikke nissepris av å hoste, noe den forkjøla ordføreren gjorde en del av under møtet.

Nisseprisen er en tradisjonsrik pris i kommunestyresalen, den deles ut under årets siste møte til den av politikerne som har kommet med det drøyeste utsagnet i møtet. Og de kappes om å få vandrepokalen, som er en kubbenisse.

En av ungdommene som passerte kommunestyresalen og lurte på om det var bingo på gang, var en sterk kandidat til prisen, men måtte se seg slått av Einar Åbergsjord (Ap) og Kate Eliassen (H).

Å øke befolkninga

– Einar Åbergsjord sa vi måtte gjøre det vi kunne for å øke befolkninga, jeg lurte litt på hva han mente med det, sier ordføreren med glimt i øyet, men synes ikke det var nok sus i utsagnet til å vinne den tradisjonsrike nisseprisen.

Høyres gruppeleder har øvd og trent hardt for å vinne, ifølge ordføreren.

– Ingen har noen gang vunnet prisen tre ganger på rad, hvis Kate Eliassen vinner, blir det første gang det skjer. Jon Helmersen har prøvd i årevis, men har ikke lyktes med det, sier Solsvik, og røper replikken har som jury bet seg merke i.

– Jo den med at «Der er masse nabokommuner som plages mye mer enn oss, og det er jeg glad for.» Jeg så nesten for meg et verbalforslag: Jeg er glad for at dåkker plages mer enn oss. Kate har nok lett lenge etter argumenter, humrer ordføreren, som overrakte prisen til applaus og latter.

Vil ha den til odel og eie

Ordfører Jonni Solsvik takket for et budsjettmøte gjennomført med stor verdighet og et godt samarbeid fra alle parter.

Eliassen mente at hun snart må få den gjeve prisen til odel og eie, og hadde plasseringa av nissen klar.

– Den skal stå på peishylla, ler hun.