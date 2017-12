– Vi er stolte av at boka har et Andøy-preg

Andøy

– Alv Egeland er en av de største andværingene vi har, sier ordfører Jonni Solsvik, som fikk æren av å ønske velkommen til boklansering i romskipet Aurora. Og selve lanseringen skjedde passende nok i Kristian Birkelands auditorium.

Professor og fysiker Alv Egeland har arbeidet i tiår med å ferdigstille boka, som både er en murstein og svært lesverdig, i det den forteller om Birkelands fascinerende liv og virke.

Lanseringen skjedde også over hele landet i dag, og i Oslo var Alv Egeland selv til stede da hans bok om naturvitenskapsmannen og industriforskeren Kristian Birkeland ble sluppet på markedet.

Viktig vitenskapsmann

Samtidig ble Telleraen, som er en magnetisk kule som brukes som en modell av jorden i fysikkeksperimenter, slått på i Norsk Teknisk Museum. Dette instrumentet brukte Birkeland til å studere fenomenet med nordlys rundt polene, ved å skyte stråling inn den.

– Som ordfører i Andøy er jeg veldig glad for å ha fått æren av å lansere denne første omfattende biografien. Kristian Birkeland er blant Norges viktigste vitenskapsmenn gjennom tidene, sier Jonni Solsvik.

Birkeland var den første som forklarte at solen var kilden til nordlyset og han var verdens første romforsker.

– Betydningen av det forskningsarbeidet han gjorde ser vi i dag i et samfunnsperspektiv globalt, nasjonalt og lokalt. Mye av det som i dag skjer her i Oksebåsen, skjer på bakgrunn av det han gjorde av forskning, sier Solsvik.

– Det er også flott at den som står bak denne boka, Egeland er en av landets fremste innen fysikk, og andværing. Boka er lansert i dag i Oslo ved Norsk teknisk museum, Yara og ved den norske ambassaden i Paris, og her, alle stedene som betyr noe, sier Solsvik.

Tydelig Andøya-stempel

– Det er all grunn til å være stolt i dag, det er et tydelig Andøy-stempel over denne boklanseringa, sier han.

Andøy-forlaget God strek har satt sammen boka, som setter en verdig avslutning for Birkelandsåret 2017.

Fysiker og forsker ved Narom, Alexander Biebricher sier det man må forstå om Birkeland er at han er et barn av sin tid, som vitenskapsmann i overgangen mellom 1800 og 1900-tallet.

– Han var bare 18 år gammel da han startet å studere realfag ved universitetet. I den tida betydde realfag at man studerte elektromagnetisme, man hadde teorier og forskning rundt elektronikk og magnetisme, som hadde begynt å bli til det vi bruker det til i dag, sier Biebricher.

Sin generasjons Birkeland

Han forteller at Birkeland var den første som begynte å forstå at der øverst i atmosfæren er et ioniserende lag, og at dette påvirkes av sola.

– Alv Egeland er på en måte sin generasjons Birkeland, og har tatt over og fortsatt arbeidet som ble gjort den gangen, som den store norske nordlysforskeren. Vi begynner å forstå nordlyset og den effekten det har på hverdagslivet vårt. Det er denne forskningen som skjer i dag på Narom, sier han.

Egeland har ry på seg for å være legendarisk flink til å undervise i matematikk, elever kommer ut av rommet med stjerner i øynene.

– At det er Egeland, som den store norske nordlysforskeren i dag, er den som skriver bok om Birkeland, det er på alle måter helt riktig, sier han.