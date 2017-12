Opprettholder barndommens julestemning med Kjøttrullens venner

Andøy

Etter noe diskusjon har gutta i «Kjøttrullens venner» kommet fram til at det må være 15 år sida kjøttrulltradisjonen deres starta. Det starta i det små, med to menn på et kjøkken.

– Det var sånn det var. Jeg og en kompis, han ringte meg en førjulskveld og spurte om jeg ville være med og sy kjøttrull. Han fortalte hva jeg burde kjøpe, og hadde en oppskrift skrevet på et kaffefilter fra sin bestemor. Jeg dro hjem til ham, på sparkstøtting, strømmen gikk. Det ble veldig gammeldags stemning, sier Kjell-Einar Johansen, som er primus motor bak kjøttrulltradisjonen.

På vei hjem tenkte han: dette bør vi gjøre igjen. Så ble de enige om å gjøre det til en tradisjon, og å invitere flere.

Johansen bedyrer at antrekket i videoen ikke gjenspeiler hvordan de vanligvis går kledd:

– Det har skjedd to år at vi har havna i den habitten, fordi det blir varmt når vi spiser suppe og fyrer i peisen. Men det er ikke sånn at vi kler av oss når vi kommer. Det var vel litt for musikkvideoen, som vi kun gjorde ett opptak av, sier han.

Max 10

Med årene har tradisjonen om å lage kjøttrull vokst til. Nå får de låne en erverdig 1800-tallsgård i Andøy, der er det langbord med plass til ti personer. Dermed blir de maksimalt ti til bords, på juleverkstedet noe utenom det vanlige.

Det er blitt så populært at mange nå står på venteliste for å få bli med.

– Vi har hatt frafall disse årene, har mista folk underveis. Folk som f. eks. har flytta, da har andre fått lov til å komme. Hvis det er noen det ikke passer for, har vi tatt inn vikar. Det er folk som fikk «fast ansettelse» nå sist, som har vært «vikar» i tre år, sier Johansen spøkefullt.

Underveis i kjøttrullproduksjonen lager herrene også kjøttsuppe, som fortæres på slutten av kvelden. God drikke blir det også. Og mest av alt, har de det veldig artig:

– Vi har det forferdelig morsomt. Spiller julemusikk hele tida. Mange av oss er travle folk, noen av oss treffes kun den ene gangen i året. I tillegg har vi en organisering med et såkalt stillerom, hvis noen syns det blir for mye bråk, så går vi dit, og så kan hver enkelt snakke etter tur om hva de syns om jula og sånn. Og så er det alltid én som presenterer juleevangeliet på sin måte. Det blir mange kreative innslag.

Tradisjoner og barndomsminner

Kjøttrulltradisjonen har blitt en del av juleforberedelsene for mange.

– Alle har jo et barndomsminne av lukta og smaken av kjøttrull. Vi har alle til felles at vi syns smaken av hjemmelagd kjøttrull gir intens julestemning. Det er artig å ha et slags juleverksted hvor man gjør noe sammen, og lage noe som du veit bidrar til julestemningen, sier Johansen, og legger til:

– Det handler også om å ta jula litt tilbake. Vi har holdt på i 15 år. Det er så mye stress i førjulstida, da er det godt å ha den pausen, hvor vi ikke gjør annet enn å bare lage jul, og ingen forteller oss hva som er riktig å gjøre av juleforberedelser, sier han.

Selve kjøttrullen havner på de respektives verandaer i kjøttlake, fram til ferdigstillinga lille julaften, ifølge Johansen.

