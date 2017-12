Andøy

Et vitne på stedet, Ann-Eva Anfeltmo sier at en buss fra Boreal i kveld havnet av veien på Stokland i Andøy.

- To bergingsbiler fra Sortland har jobbet over en time for å få opp bussen. Bussen lå helt siden i retningen fra Skjoldehamn. Da vi passerte i 17-tiden var det speilblank vei og vind.

Politiet har ikke fått noen informasjon om personskader i forbindelse med utforkjøringen. Bussen er nå berget.