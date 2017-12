Andøy

– Dette er en stor dag for oss. I dag er det veldig artig å være rektor. Og det er ikke bare artig å være rektor, det er artig å være lærere og elever også på denne skolen i dag, sier Ann-Brita Gregersen.

På befaring

Klokken 12 i dag ble nye Risøyhamn skole overlevert fra SE til Andøy kommune, og det ble gjort ei befaring, ledet av prosjektleder hos Sortland Entreprenør, Andreas Einejord.

Ny-skolen ligger like ved den gamle, og da den gamle skolen ble bygd, var klassekullene større enn de er i dag. Den nye bygningen er tilpasset mindre kull. Der er også fellesområder og spesialrom. Byggingen av skolen har vært i skarp rute, og noen av elementene som er brukt kommer fra Hålogaland Element, som ligger bare et steinkast lengre borte.

Ved Risøyhamn skole har det vært en tradisjon at elevene pynter opp veggene med kunst som de selv har laget i form av malerier, skulpturer og tegninger. All denne kunsten kommer de til å ta med seg og pynte med i den nye skolen.

Risøyhamn skole har en stor skolekrets fra Nordmela i vest, Skjoldehamn og Forfjord i sør og Saura i nord.

– Det er en veldig bra dag i dag, sier Ann-Brita Gregersen, som var med på befaringen sammen med kommunens representant for teknisk etat, Johnny Johansen, samt alle som har vært i prosjektgruppa for nybygget.

– Jeg har vært med i prosjektgruppa som rektor, og verneombudet har vært med, samt en representant fra FAU, en politiker og skolefaglig rådgiver har vært med i gruppa som som har jobbet siden prosjektet startet, sier Gregersen.

– Vi gleder oss som unger

Samtlige deltok på befaringen, sammen med alle som har vært underentreprenører for SE, alt fra ventilasjon til elektrofirma.

Inntrykket etter å ha sett nybygget, er særdeles bra.

– Jeg synes det ser veldig bra ut, og det tror jeg alle synes. Som brukere er vi veldig fornøyd, og vi gleder oss som unger til å flytte inn i dette bygget, sier Ann-Brita Gregersen.

Rektoren er tilfreds med at nyskolen også inneholder spesialrom.

– Det gar vi hatt tidligere, og de var vi redde for å miste. I gamle dager bygde man store fine spesialrom, og det har vi fått. Og vi har fått ei kantine som er helt ubeskrivelig, jeg tror nesten den må oppleves, for den er så flott, sier en entusiastisk rektor.

– Det er som en katedral når du kommer inn i den kantina, det er vakkert! Som du forstår, er vi veldig fornøyde, vi går rundt og smiler fra øre til øre, sier hun.

Over nyttår tas nybygget i bruk, først av ungdomstrinnet.

– Det er meningen at ungdomstrinnet skal flytte inn og spesialrom tas i bruk fra 8. januar, og fra 22. januar skal barnetrinnet være i nyskolen. På den måten får vi en innkjøringsperiode, for det er veldig mye teknikk som skal fungere, både i lag og hver for seg, sier Gregersen.

Det blir offisiell åpning av den nye skolen 8. februar.

– Folk virker veldig fornøyde, alle som var med på befaringen, sier rektoren.