Gjer seg fortsatt ikke på Andenes

Andøy

Tradisjonen tro fikk andværingene seg en lattervekkende ønskereprise fra revygruppa "Fyr laus" på Andenes 2. juledag. Det begynte overbevisende med "lenkesangen" utenfor Andøya flyastasjon.

De fulgte opp med innslag der både Forsvarsministeren og Regjeringen ble harsellert med for sin "framtidssatsing" på Det kongelige norske forsvar. Klikk på videolinken og se høydepunkter som inkluderer både dopingmistenkt skiskytter som får utslag på dopingtesten for fotsoppsalve, samt han som er med på "Smerte med Marte" (Yogabølgen på Andenes som alle hiver seg på).

Et morsomt innslag er beboerne på Andenes helsesenter som ikke lenger har folk til å ta vare på seg, og spm tar over selv. Deretter hører vi om de damene som er motivert til å være aktive for å legge ut sine "bravader" på snap chat. Flunkende nytt innslag var en rockete versjon av "Julekveldsvise".