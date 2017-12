Denne gjengen stakk av med seieren nok en gang

Andøy

Fredrik Staves minneturnering har blitt en tradisjon på Andenes. Turneringen går over to dager og ble avsluttet fredag med en heidundrene finale mellom Andøy-lagene Fesk og F for Fredrik. Det var til slutt Fesk som gikk av med seieren, som under navnet Saiko også har vunnet turneringen de tre foregående årene.

– Vi gikk for seier, og innfridde. Det var et ekstra tøft år i år. Selv om vi vinner en kamp så betyr ikke det at vi spiller den godt. Alt i alt har det vært ei fin turnering, og jeg håper det ikke er den siste. Selv om det sies at det er siste gang den arrangeres slik i Fredriks ånd, så håper jeg noen viderefører det, sier Thord Jensen i Fesk.

Godt formål

I bronsjefinalen var det Andøy-laget Lillastrøm og Sortland-laget Walkin Talkin Stephen Hawking (WTSH) som spilte mot hverandre.

– Vi har ikke så mye annet å gjøre i romjulen, også går inntektene her til et godt formål. Vi har gjort det helt greit i turneringen, men så møtte vi det beste laget, Fesk, i semifinalen, sier Sondre Meløe fra WTSH.

Det var overlege ved UNN i Tromsø, Martin Maisenhölder, som stod for åpning av årets romjulsturnering. Han takket lokalsamfunnet for det gode engasjementet. De ni forgående årene har det blitt samlet inn 1.050.000,- kroner til kreftsaken, gjennom Fredrik Staves minnefond.

– De pengene har gått til blant annet å få kjærester, venner og pårørende på besøk. Kompisgjenger har også fått pizza mens de har vært på besøk. Det er godt å høre latter når man går forbi i gangen, sier Maisenhölder.

Velvilje

Turneringen har blitt arrangert til minne om Fredrik Stave, som døde av kreft i 2008. Foreldrene Tordis og Geir Stave var godt fornøyd med årets romjulsturnering, som blir den siste i regi av dem.

– Det har gått kjempebra. Kampene har gått fint og det har ikke vært noen skader. Vi har fått god støtte fra alle, og vi vil gjerne takke alle som har bidratt både med kaker, gevinster og de som har stått i kantina, sier Geir.

– Det har vært en veldig vellykket turnering på grunn av alle gode hjelpere. Det ble den siste og tidenes beste romjulsturnering med det største overskuddet. Folk er veldig velvillige og tilbyr hjelp. Vi slipper å ringe rundt til folk, de kontakter oss først. Så var overlege Maisenhölder veldig fornøyd etter å ha vært her. Han sa at han gledet seg til å komme tilbake til Tromsø for å fortelle alle om turneringen, avslutter Tordis.